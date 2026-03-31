◇インターリーグ ブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日 トロント）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が30日（日本時間31日）、敵地でのブルージェイズ戦で今季移籍後初登板初先発。ブルージェイズの巨人時代の後輩、岡本和真内野手（29）を初対戦で空振り三振に打ち取った。

初回は1安打を許したものの、無失点で立ち上がった菅野は2回、2死走者なしで「7番・三塁」で先発の岡本と対戦。ボール、見逃し、ボール、見逃しのカウント2―2で94.7マイル（約152.4キロ）の高め直球はファウルとなり、フルカウントから最後は真ん中へのカットボールで空振りさせた。この回は3人で抑えて悠々とベンチへ戻った。

菅野はメジャー1年目の昨季、オリオールズで10勝をマーク。今季はロッキーズと1年契約を結んだ。日本代表「侍ジャパン」の一員として臨んだワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では1次ラウンドのオーストラリア戦に先発して4回を無失点に封じた。

ロッキーズでのオープン戦最終登板となった24日（同25日）のタイガース戦では4回1/3を2失点。「いろんな球種で空振りも取れた。いい形で開幕を迎えられると思う」と振り返り、岡本との対戦を「日本のファンも対決を楽しみにしてくれていると思う。いい勝負ができればいい」と心待ちにしていた。