３０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝１０２．８８ドル（＋３．２４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５５７．５ドル（＋３３．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７０３２．４セント（＋７６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０７．００セント（＋２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５５．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５９．７５セント（＋０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３７１．２９（＋２．３８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝１０２．８８ドル（＋３．２４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５５７．５ドル（＋３３．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７０３２．４セント（＋７６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０７．００セント（＋２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５５．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５９．７５セント（＋０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３７１．２９（＋２．３８）
出所：MINKABU PRESS