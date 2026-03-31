・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝１０２．８８ドル（＋３．２４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４５５７．５ドル（＋３３．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７０３２．４セント（＋７６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６０７．００セント（＋２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５５．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５９．７５セント（＋０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３７１．２９（＋２．３８）

出所：MINKABU PRESS