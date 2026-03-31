チャールストン・オープン

大会期間：2026年3月31日～2026年4月6日

開催地：アメリカ チャールストン

コート：

結果：[ウルリッケ エイケリ / クイン グリーソン] 1 - 2 [アレクサンドラ パノワ / ニコール メリチャー]

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チャールストン・オープン第1日がアメリカ チャールストンで行われ、女子ダブルス1回戦で、ウルリッケ エイケリ / クイン グリーソンと第2シードのアレクサンドラ パノワ / ニコール メリチャーが対戦した。

第1セットはアレクサンドラ パノワ / ニコール メリチャーが6-1で先取。第2セットはウルリッケ エイケリ / クイン グリーソンが6-1で奪い返したが、第3セットはアレクサンドラ パノワ / ニコール メリチャーが10-4で制し、アレクサンドラ パノワ / ニコール メリチャーがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 08:12:06 更新