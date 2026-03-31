デニス植野＆比嘉梨乃、結婚発表後初の夫婦共演「昨年7月に結婚しました！僕の妻です！」
お笑いコンビ・デニスの植野行雄（44）と俳優の比嘉梨乃（33）が、29日に東京・SHIBUYA109渋谷店などで開催された「美少女図鑑DAY 2025」に出演し、結婚発表後初となる夫婦共演を果たした。
【写真】素敵な夫婦写真！結婚を報告した植野行雄＆比嘉梨乃
同イベントは、全国の美少女図鑑モデルが集結する1DAYイベントで、今回が2回目の開催。悪天候で延期となっていた2025年10月開催予定分の振替として実施され、渋谷の街から令和のガールズカルチャーを発信した。
当日は「ミスセブンティーン2025」に選ばれた佐々木満音らが登場し、会場を華やかに彩ったほか、女性クリエイターによるZINEコンテンツやサステナブルファッションの魅力も紹介された。
MCはデニスと比嘉が担当。昨年7月の結婚発表後初の共演とあって、ステージに登場すると観客からは大きな拍手と歓声が上がった。進行中には夫婦ならではの軽快な掛け合いも披露し、会場は終始和やかな雰囲気に包まれた。
植野は「みなさん、遅くなりました、昨年7月に妻と結婚しました！僕の妻です！」と紹介し、会場を沸かせた。相方の松下宣夫も「結婚したら本当に優しくなってうれしい」と語り、変化を明かした。
比嘉は「私も『美少女図鑑』出身です。今日は天候にも恵まれましたので、楽しんでいってくださいね」と笑顔で呼びかけた。
イベントの模様はライブ配信アプリ「ミクチャ」でも生配信され、全国からコメントが寄せられるなど盛り上がりを見せた。
【写真】素敵な夫婦写真！結婚を報告した植野行雄＆比嘉梨乃
同イベントは、全国の美少女図鑑モデルが集結する1DAYイベントで、今回が2回目の開催。悪天候で延期となっていた2025年10月開催予定分の振替として実施され、渋谷の街から令和のガールズカルチャーを発信した。
MCはデニスと比嘉が担当。昨年7月の結婚発表後初の共演とあって、ステージに登場すると観客からは大きな拍手と歓声が上がった。進行中には夫婦ならではの軽快な掛け合いも披露し、会場は終始和やかな雰囲気に包まれた。
植野は「みなさん、遅くなりました、昨年7月に妻と結婚しました！僕の妻です！」と紹介し、会場を沸かせた。相方の松下宣夫も「結婚したら本当に優しくなってうれしい」と語り、変化を明かした。
比嘉は「私も『美少女図鑑』出身です。今日は天候にも恵まれましたので、楽しんでいってくださいね」と笑顔で呼びかけた。
イベントの模様はライブ配信アプリ「ミクチャ」でも生配信され、全国からコメントが寄せられるなど盛り上がりを見せた。