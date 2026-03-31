お笑い芸人明石家さんま（70）が30日放送された日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」特番にゲスト出演。冒頭でいきなり謝罪する、珍しい一幕があった。

この日、同番組は「ミステリークイズSP」としてさんまら豪華ゲストを招いて放送された。MCの所ジョージや同局岩田絵里奈アナが冒頭で呼び込むと、さんまは妙に丁寧で神妙な表情で登場。頭を何度もさげつつ、「遅れまして申し訳ございません」「大変申し訳ない」などと話した。

所から「すごい丁寧！」と突っ込まれると、さんまは「どうして15分（収録開始が）押したかというと…私が遅れました」と腕時計を見ながら告白。「非常に申し訳ない」と謝罪した。

そんな“遅刻”したさんまに対し、所が「（さんまが出演する番組において）始まる前にさあ、出演者のみなさんに“頼むで！”とか言うじゃん？ あれ、何頼んでんの？」といじると、劇団ひとりもすかさず「（さんまは）“頼むで”って言うわりには任せてくれないんですよ。全部自分で盛り上げようとするから」と所に同調し、さんまをタジタジにさせ、笑いをとっていた。