岸井ゆきの＆ツェン・ジンホアW主演『シンシン アンド ザ マウス』藤原季節、中田青渚、柄本時生らの出演解禁！
岸井ゆきのとツェン・ジンホアがダブル主演する日台合作映画『シンシン アンド ザ マウス』（6月26日公開）より、藤原季節、中田青渚、柄本時生、伊勢佳世、飯田基祐、余貴美子らの出演が発表された。
【写真】『シンシン アンド ザ マウス』新たに出演が発表された6名
原作は、吉本ばななの短編小説集で第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した「ミトンとふびん」に収められた一編「SINSIN AND THE MOUSE」。最愛の母を失った主人公・ちづみが、旅先の台北でシンシンという男性に出逢い、喪失感の中で再生していく姿を描く。自分を慈しむことの大切さを静かに語りかける、再生と希望の物語だ。金馬映画祭Film Project Promotion（FPP）部門優秀企画に選出され、日台合作で映画化を実現した。
主演を務めるのは、圧巻の演技力で観る者の心を揺さぶる岸井ゆきの。そして台湾人俳優のツェン・ジンホア。監督・脚本は、『ボクは坊さん。』、『すくってごらん』の真壁幸紀。
この度、主人公・ちづみを取り巻く追加キャストの出演情報が解禁。
母親を亡くし茫然自失とした日々を送るちづみに、台湾行きを提案するバンドマンのマサミチ役に藤原季節。マサミチの結婚相手でシンシンの友人・サチ役に中田青渚。ちづみが務めていた会社が運営に携わっているライブハウスの店長役に柄本時生。クリーニング店の店員役に伊勢佳世。ちづみの父親役に飯田基祐。そして、ちづみの最愛の母役に余貴美子。真壁監督は母娘役の岸井と余の共演シーンを振り返り、「身長も体格も異なる2人の後ろ姿が驚くほど似ていた」と語っている。
また、本作の公開を記念し、ツェン・ジンホアが来日。3月31日に、岸井、真壁監督と共にジャパンプレミアの舞台あいさつに登壇する。
映画『シンシン アンド ザ マウス』は、6月26日より全国公開。
【写真】『シンシン アンド ザ マウス』新たに出演が発表された6名
原作は、吉本ばななの短編小説集で第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した「ミトンとふびん」に収められた一編「SINSIN AND THE MOUSE」。最愛の母を失った主人公・ちづみが、旅先の台北でシンシンという男性に出逢い、喪失感の中で再生していく姿を描く。自分を慈しむことの大切さを静かに語りかける、再生と希望の物語だ。金馬映画祭Film Project Promotion（FPP）部門優秀企画に選出され、日台合作で映画化を実現した。
この度、主人公・ちづみを取り巻く追加キャストの出演情報が解禁。
母親を亡くし茫然自失とした日々を送るちづみに、台湾行きを提案するバンドマンのマサミチ役に藤原季節。マサミチの結婚相手でシンシンの友人・サチ役に中田青渚。ちづみが務めていた会社が運営に携わっているライブハウスの店長役に柄本時生。クリーニング店の店員役に伊勢佳世。ちづみの父親役に飯田基祐。そして、ちづみの最愛の母役に余貴美子。真壁監督は母娘役の岸井と余の共演シーンを振り返り、「身長も体格も異なる2人の後ろ姿が驚くほど似ていた」と語っている。
また、本作の公開を記念し、ツェン・ジンホアが来日。3月31日に、岸井、真壁監督と共にジャパンプレミアの舞台あいさつに登壇する。
映画『シンシン アンド ザ マウス』は、6月26日より全国公開。