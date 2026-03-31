ミニモニ。のテレフォンが復刻！ミニモニ。「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」

記事ポイントミニモニ。結成25周年記念・大人向けなりきりコレクションアイテムMVを再現したつやつや塗装＋角度で絵柄が変わるレンチキュラー仕様の待ち受け画面搭載「ミニモニ。テレフォン！リンリンリン」フルバージョンを含む懐かしのメロディが楽しめる

ミニモニ。結成25周年を記念した「Special Memorize ミニモニ。

テレフォン」が、大人向けのなりきり仕様でプレミアムバンダイに登場し、現在予約受付中です。

MVの世界観を豪華に再現したつやつや塗装と、あの頃の楽曲をそのまま収録した特別な1台です。

ミニモニ。「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」

商品名：Special Memorize ミニモニ。テレフォン価格：4,950円（税込・送料・手数料別途）予約期間：2026年3月20日（金）16時〜2026年5月20日（水）23時予定商品お届け：2026年9月予定対象年齢：15才以上電池：LR44×2（付属）販売：プレミアムバンダイ限定

本商品は、ミニモニ。

結成25周年を記念して生まれた大人のためのなりきりアイテムです。

外観にはつやつや塗装を施し、MVに登場する商品の可愛らしさを豪華に再現しています。

全長約21cmの片手で持てるサイズ感で、手に取るたびにあの頃のワクワクした気持ちがよみがえります。

待ち受け画面はレンチキュラー仕様となっており、見る角度によって絵柄が変化する遊び心あふれるギミックを搭載しています。

搭載サウンド

ボタンを押すと『ミニモニ。

テレフォン！

リンリンリン』のフルバージョンや着信メロディが楽しめます。

その他にも操作音・メール受信音・電話音・ツーツー音など、さまざまな懐かしのサウンドが収録されています。

ミニモニ。

ファンはもちろん、当時を知る大人世代へ贈る特別なコレクションアイテムとなっています。

MVを忠実に再現したつやつや塗装と、見る角度で絵柄が変わるレンチキュラー仕様が、所有欲を満たすこだわりの仕上がりです。

『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』のフルバージョンをはじめ、豊富な懐かしのサウンドで当時の記憶が鮮やかによみがえります。

片手に収まる全長約21cmのコンパクトな本体で、飾っても手に取っても楽しめるコレクターズアイテムです。

Special Memorize ミニモニ。テレフォンの紹介でした。

よくある質問

Q. 「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」はどこで購入できますか？

A. バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定での販売です。

予約期間は2026年5月20日（水）23時までの予定で、商品のお届けは2026年9月を予定しています。

Q. どんなサウンドが収録されていますか？

A. 『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』のフルバージョンや着信メロディのほか、操作音・メール受信音・電話音・ツーツー音など、さまざまな懐かしのメロディが楽しめます。

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