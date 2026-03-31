イラン戦争が互いに産業インフラを狙う報復戦の局面に拡張し、1979年のイスラム革命以降およそ40年にわたりイランが築いてきた「抵抗経済」が本格的に試されるという分析が出ている。抵抗経済を支える産業基盤に戦線が広がれば、これまで維持されてきたイラン経済が限界点に達するということだ。

フィナンシャルタイムズ（FT）は29日（現地時間）、「無差別空襲の中でもイランのスーパーの陳列台は空かず、公務員の給与も支給されていて、原油価格の急騰がむしろ逆説的に好材料になっている」とし「これを可能にしているのは抵抗経済モデル」と診断した。

FTによると、イランは1980年代、イラン−イラク戦争を教訓に輸入が難しい医薬品・自動車部品・家電製品を自らの生産する体制を構築した。数百の発電所を全国に分散配置して電力網破壊リスクを最小化し、制裁を避けるために石油と食料・機械類の物々交換を日常化した。また、トランプ政権1期目に大幅に強化された制裁で原材料・部品の輸入自体が難しくなると、国産品中心経済への転換を加速させた。

先月28日の戦争開始後、抵抗経済はひとまず作動中だ。ペゼシュキアン大統領は戦争を控えて地方行政機関に権限を分散させ、輸入手続きを簡素化した。陸路国境を通した貿易も継続している。FTは「テヘラン燃料貯蔵施設が空襲された直後、燃料供給に一時的に支障が生じたが、配給制で迅速に対応して安定させた」と評価した。イランの元経済官僚は「戦争が1年間続いても持ちこたえる回復力がある」と話した。

イランが石油一辺倒の経済でないという点も抵抗経済の重要な原動力だ。英シンクタンク、ブアス＆バザール財団のエスファンディヤール・バトマンゲリジ代表は「イランは昨年度70億ドル相当の鉄鋼製品を輸出できる軌道に乗った」とし「今でも金属・化学物・食品など非石油輸出だけで月20億ドルを稼ぐ」と説明した。

原油価格も逆説的に好材料となった。FTは「この1カ月間、ブレント原油が1バレルあたり100ドルを超え、イランが数百万バレルを引き続き輸出し、一日1億4000万ドル以上を稼いでいる」とし「原油価格の上昇はすでに戦争費用の一部を補填した」と評価した。

しかし抵抗経済の未来が明るいわけではない。ホルムズ海峡を世界経済の人質とする措置が同時にイランの首を絞めていると、FTは分析した。イランは小麦・油糧種子・コメなど食品の相当量を輸入に依存するが、この物資の相当量がアラブ首長国連邦（UAE）を経由して入る。UAEがイランの攻撃ターゲットとなり、食糧調達に支障をきたす可能性が高まった。

製鉄所など非石油産業施設や飲み水のインフラを狙った破壊戦も抵抗経済を脅かす。中東地域が世界海水淡水化力量の40％以上を占める状況で、淡水化施設への打撃は民生の致命傷になるしかない。バトマンゲリジ代表は「民間施設の破壊は戦争負担費用を増加させる」とし「経済の回復力に限界があるイランははるかに深刻な危機を迎えるかもしれない」という見方を示した。