栃木の魅力をSNSで発信！藤田真澄「とちぎ未来大使」就任

記事ポイント TikTokフォロワー28万人超の俳優・藤田真澄が「とちぎ未来大使」に就任栃木県上三川町出身として地元への恩返しを誓い、SNSで栃木の魅力を全国へ発信主演映画『明日に向かって演れ！』が2026年5月8日より小山シネマロブレで1週間上映予定 TikTokフォロワー28万人超の俳優・藤田真澄が「とちぎ未来大使」に就任栃木県上三川町出身として地元への恩返しを誓い、SNSで栃木の魅力を全国へ発信主演映画『明日に向かって演れ！』が2026年5月8日より小山シネマロブレで1週間上映予定

俳優・藤田真澄が、2026年3月26日に栃木県庁で「とちぎ未来大使」の委嘱を受けました。

TikTokフォロワー28万人超という発信力を持ち、」バズらせ俳優」として注目を集める藤田が、地元・栃木県の魅力をSNSで全国へ届けていきます。

また、主演映画『明日に向かって演れ！

』が2026年5月8日より栃木県内2館目となる小山シネマロブレにて1週間の上映を予定しています。

藤田真澄「とちぎ未来大使」就任

就任者：藤田真澄（ふじた・ますみ）27歳出身：栃木県上三川町委嘱日：2026年3月26日主な出演作：フジテレビ『ナンバMG5』『愛の、がっこう。』『ラムネモンキー』SNS：TikTokフォロワー28万人超、演劇ユニット「4cus」総フォロワー18万人超

藤田真澄は、栃木県上三川町出身の俳優です。

フジテレビ『ナンバMG5』『愛の、がっこう。

』などに出演しており、フジテレビドラマ『ラムネモンキー』ではビデオ屋店主・蛭田哲夫役を演じています。

『踊る大捜査線』シリーズで知られる本広克行監督から「ムロツヨシになりうる逸材」と評されるなど、ポップでテンポのある芝居を持ち味とする実力派として知られています。

「バズらせ俳優」が栃木をSNSで全国へ

2026年3月26日の委嘱式では、福田富一知事から「」バズらせ俳優」として、栃木をバズらせてください」と激励の言葉を受けました。

TikTokの個人アカウントではフォロワー28万人超を誇り、自ら主宰する演劇ユニット「4cus」の総フォロワー数は18万人超に達しています。

就任にあたり藤田は、「どう見せれば魅力がもっと伝わるのか、どんな切り口なら広がるのか、地域の皆さんと一緒に考えながら発信していきたい」と語っています。

地域のイベントへの積極参加を通じて、地元の興行や文化活動の活性化にも貢献していく意向を示しています。

主演映画が栃木県内2館目・小山シネマロブレで上映

藤田の主演映画『明日に向かって演れ！

』は、新宿・宇都宮・名古屋・大阪で上映されており、各地で好評を博しています。

栃木県内では2館目となる小山シネマロブレにて、2026年5月8日より1週間の上映を予定しています。

藤田は中学生のころ、教頭先生が演出を務める文化祭の演劇公演に参加したことで「俳優になりたい」という夢を持ち、その原点が栃木にあると語っています。

「素敵な夢をくれた栃木を背負い、栃木県に恩返しをするために俳優を続けている」という言葉は、今回の大使就任にも色濃く反映されています。

藤田真澄はTikTok28万人超という発信力を持ち、SNSを通じた栃木の魅力PRを地域と一緒に作り上げていける俳優・大使です。

主演映画『明日に向かって演れ！

』の小山シネマロブレ上映に加え、地域イベントへの参加や文化活動の活性化など、活躍の場が多方面に広がっています。

俳優としての表現力とSNSクリエイターとしての発信力が組み合わさった、唯一無二の地域PR活動が始まっています。

藤田真澄「とちぎ未来大使」就任の紹介でした。

よくある質問

Q. 藤田真澄はどのような俳優ですか？

A. 栃木県上三川町出身の27歳の俳優です。

フジテレビ『ナンバMG5』『愛の、がっこう。

』『ラムネモンキー』などに出演しており、本広克行監督から「ムロツヨシになりうる逸材」と評されています。

TikTokフォロワー28万人超の発信力も持ち合わせています。

Q. 主演映画『明日に向かって演れ！』はどこで観られますか？

A. 栃木県内では2館目となる小山シネマロブレにて、2026年5月8日より1週間の上映を予定しています。

すでに新宿・宇都宮・名古屋・大阪でも上映されており、各地で好評を博しています。

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