斎藤工が足利を巡るドライブ旅！TOYOTA「bZ4X」365 SCENES 第2弾

記事ポイント 俳優・映画監督の斎藤工さんが長編初監督作の撮影地・栃木県足利市を「bZ4X」でドライブEVならではの静粛な車内が、思考と表現を深める」秘密基地」として機能100年超の歴史ある場所を巡り「過去は現在と地続き」という感覚を体感 俳優・映画監督の斎藤工さんが長編初監督作の撮影地・栃木県足利市を「bZ4X」でドライブEVならではの静粛な車内が、思考と表現を深める」秘密基地」として機能100年超の歴史ある場所を巡り「過去は現在と地続き」という感覚を体感

TOYOTAは、BEV「bZ4X」とともに過ごす日常を描くコンテンツ「365 SCENES」の第2弾を公開しています。

俳優・映画監督の斎藤工さんが、長編初監督作『blank13』の撮影地である栃木県足利市を「bZ4X」で巡り、過去と未来をつなぐドライブの旅を体験します。

EVならではの静粛性と滑らかな走りが、斎藤さんの思考と表現を深める旅路を支えています。

TOYOTA「bZ4X」365 SCENES 第2弾

公開メディア：Pen Online公開日：3月23日（月）AM9時出演：斎藤工（俳優・映画監督）舞台：栃木県足利市

静かな空間が、深い思考を生み出す

「365 SCENES」第2弾では、俳優として数々の作品に出演する一方、映画監督としても表現の幅を広げる斎藤工さんを起用しています。

栃木県足利市は、斎藤さんが映画やドラマの撮影で何度も足を運んできた街で、長編初監督作『blank13』の舞台でもあります。

「bZ4X」は給油のためにどこかへ立ち寄る必要がなく、滑らかな発進と低重心による安定した走りで、斎藤さんの旅路をしっかり支えます。

静粛性の高い車内は、アイディアを考えたり表現を思い描いたりする」秘密基地」のような空間となっています。

歴史に想いを馳せ、未来を見据える旅

斎藤さんが旅の中で訪れるのは、100年以上の歴史を持つトチセン赤レンガ捺染工場や、日本最古の学校として知られる足利学校など、長い時間を重ねてきた場所です。

最新のBEV「bZ4X」で歴史ある建築や文化を巡ることで、「過去は保存されるものではなく、現在と地続きに機能している」という感覚を得ていきます。

俳優として役を生きながら、監督として物語を組み立て、特定の肩書きに収まらない斎藤さんの姿勢は、」ゼロを超えた価値を生み出す」という思想から生まれた「bZ4X」と深く共鳴しています。

今回の旅を通して、「bZ4X」が移動手段にとどまらず、乗る人の世界観に寄り添いながら多彩な役割を果たす一台であることが伝わります。

斎藤工さんとbZ4Xについて

1981年生まれの斎藤工さんは、俳優として数々の作品に出演する一方、映画監督としても作品を手掛けています。

最近の主な出演作は『禍禍女』、Netflix映画『This is I』などで、4月3日には香港映画『殺手#4』の日本公開を控えています。

ドキュメンタリー映画『大きな家』では企画・プロデュースも担当しています。

「bZ4X」は、都市に馴染む先進的なデザインと、ゆとりと解放感あふれる居心地の良い室内空間を備えています。

自宅や外出先で充電できる利便性とスムーズなドライブ性能で、思い立った時にどこまでも心地よく駆けられます。

安心の安全性能やコネクティッド機能など、日常のさまざまなシーンをアップグレードする一台です。

「365 SCENES」の動画はPen Onlineにて公開されています。

「bZ4X」は、EVならではの静粛な車内空間で、思考と感性を深める移動体験を提供しています。

給油不要の利便性と滑らかな走りで、思い立った瞬間にどこへでも心地よく駆けられます。

斎藤工さんの旅路が示すように、「bZ4X」は移動手段を超えて乗る人の表現と世界観に寄り添う一台となっています。

TOYOTA「bZ4X」365 SCENES 第2弾の紹介でした。

よくある質問

Q. 「365 SCENES」第2弾はどこで視聴できますか？

A. ウェブメディア「Pen Online」にて公開されています。3月23日（月）AM9時より動画と記事が公開されています。

Q. 斎藤工さんは足利市でどのような場所を訪れていますか？

A. 100年以上の歴史を持つトチセン赤レンガ捺染工場や、日本最古の学校として知られる足利学校など、長い時間を重ねてきた場所を「bZ4X」で巡っています。

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