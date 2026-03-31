長野県の「行ってみたい＆好きな桜の名所」TOP10！ 2位「高遠城址公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
春休みを迎え、柔らかな日差しに誘われて「桜を目的としたお出かけ」を計画している方も多いのではないでしょうか。定番の公園から歴史情緒あふれる風景まで、実際に多くの人が「一度は行ってみたい」と選んだ場所をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、長野で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「「『天下第一の桜』と呼ばれるほど有名で、密集した桜の美しさを一度は体感してみたいと思ったためです」（40代女性／愛知県）」
「「約1500本のタカトオコヒガンザクラが一斉に咲く光景は、美しいし、圧倒的だから」（50代男性／広島県）」
「「ソメイヨシノより小ぶりで赤みの強いタカトオコヒガンザクラが楽しめるから」（30代女性／石川県）」
▼回答者コメント
「「晴天の日に掘に反射した桜と松本城の写真を撮ってみたいので」（20代女性／新潟県）」
「「お城と桜のコントラストが素晴らしいと思うから」（50代女性／埼玉県）」
「「黒塗りの天守と桜や山々の景色のコントラストが見れたり、日本の伝統文化と春の景観を同時に満喫できる名所だと思うからです」（20代女性／静岡県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、長野で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：高遠城址公園（伊那市）／63票「天下第一の桜」と称される高遠城址公園。この地特有の品種「タカトオコヒガンザクラ」が約1500本植えられており、ソメイヨシノよりも小ぶりで赤みが強いのが特徴です。満開時には公園全体が薄紅色に染まり、古城の石垣や城門との風情ある景色が多くの花見客を魅了します。
▼回答者コメント
「「『天下第一の桜』と呼ばれるほど有名で、密集した桜の美しさを一度は体感してみたいと思ったためです」（40代女性／愛知県）」
「「約1500本のタカトオコヒガンザクラが一斉に咲く光景は、美しいし、圧倒的だから」（50代男性／広島県）」
「「ソメイヨシノより小ぶりで赤みの強いタカトオコヒガンザクラが楽しめるから」（30代女性／石川県）」
1位：国宝松本城（松本市）／81票長野県のシンボル、国宝松本城が堂々の1位です。漆黒の天守閣と雪を頂いた北アルプス、そしてピンク色の桜が見せる三位一体の美しさは、信州の春を象徴する景観。夜間は「夜桜会」が開催され、お堀に映し出されるライトアップされた逆さ桜は、言葉を失うほどの美しさです。
▼回答者コメント
「「晴天の日に掘に反射した桜と松本城の写真を撮ってみたいので」（20代女性／新潟県）」
「「お城と桜のコントラストが素晴らしいと思うから」（50代女性／埼玉県）」
「「黒塗りの天守と桜や山々の景色のコントラストが見れたり、日本の伝統文化と春の景観を同時に満喫できる名所だと思うからです」（20代女性／静岡県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)