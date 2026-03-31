元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは3月30日、自身のInstagramを更新。手作りの料理を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：木下優樹菜さん公式Instagramより）

写真拡大

元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは3月30日、自身のInstagramを更新。豪華な手作り料理を公開しました。

【写真】木下優樹菜の手料理

豊富なレパートリー

木下さんは7枚の写真を投稿。さまざまな手料理を公開しました。1枚目は弁当、2枚目は和食、3枚目はハンバーガーと、レパートリーが豊富であることが分かります。どれもおいしそうで、食欲がそそられます。

コメントでは「6枚目は、お肉を何で巻いてますか?」「優樹菜ちゃんお弁当美味しそうだね」との声が寄せられました。

「おにぎらず、いまさらハマってる」

6日には「1週間のお弁当と夕飯を考えるのも作るのも　気づくといつも何しよう？！とか考えてる　おにぎらず、いまさらハマってる　らくちん」とつづり、さまざまな手作り弁当を公開していた木下さん。こちらも、おいしそうなものばかりです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)