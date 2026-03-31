木下優樹菜、豪華な手作り料理公開！ 和食から洋食まで幅広く「お弁当美味しそうだね」の声
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは3月30日、自身のInstagramを更新。豪華な手作り料理を公開しました。
【写真】木下優樹菜の手料理
コメントでは「6枚目は、お肉を何で巻いてますか?」「優樹菜ちゃんお弁当美味しそうだね」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】木下優樹菜の手料理
豊富なレパートリー木下さんは7枚の写真を投稿。さまざまな手料理を公開しました。1枚目は弁当、2枚目は和食、3枚目はハンバーガーと、レパートリーが豊富であることが分かります。どれもおいしそうで、食欲がそそられます。
コメントでは「6枚目は、お肉を何で巻いてますか?」「優樹菜ちゃんお弁当美味しそうだね」との声が寄せられました。
「おにぎらず、いまさらハマってる」6日には「1週間のお弁当と夕飯を考えるのも作るのも 気づくといつも何しよう？！とか考えてる おにぎらず、いまさらハマってる らくちん」とつづり、さまざまな手作り弁当を公開していた木下さん。こちらも、おいしそうなものばかりです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)