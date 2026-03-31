【ソウル＝仲川高志】韓国の国産戦闘機「ＫＦ―２１」の量産１号機が完成した。

韓国主導で量産に至った初の戦闘機で、９月にも実戦配備される。防衛産業の強化は韓国の国家戦略の一つで、中東情勢の緊迫化など国際社会の不確実性が高まる中、海外輸出も視野に入れている。

「我々の力で我々の空を守る戦闘機が実戦配備の準備を終えた。歴史的瞬間を国民とともに心から祝う」

李在明（イジェミョン）大統領は、慶尚南道（キョンサンナムド）・泗川（サチョン）市の航空機メーカー内で２５日に開かれたお披露目式で量産１号機の完成を喜んだ。

韓国の国産戦闘機開発は、２００１年に金大中（キムデジュン）大統領（当時）が構想を打ち出し、インドネシアが費用の一部を負担することになった１５年から本格的な開発が始まった。

ＫＦ―２１は、老朽化した第３世代のＦ４戦闘機、Ｆ５戦闘機の代替機となる「第４・５世代」の超音速戦闘機で、最大速度はマッハ約１・８、航続距離は約２９００キロ・メートルとされる。空対空戦闘能力のみ有するが、将来的に空対地能力も持つよう改良する計画だ。

研究開発費は約８兆８０００億ウォン（９３００億円）に上り、韓国政府は５兆ウォン（５３００億円）超を負担した。韓国が巨額を投じて戦闘機を開発したのは、自主国防力の強化のためだ。将来的に改良を加え、対北朝鮮抑止力の向上にもつなげる考えだ。

海外市場への売り込みも見据える。李氏は式典で、ＫＦ―２１開発により、「『防衛産業４大強国』に向けた足場としたい」と強調。韓国の防衛産業を「Ｋ防衛産業」と呼び、Ｋ―ＰＯＰのように世界進出を図る考えを示した。

韓国紙「韓国経済」によると、インドネシアを始め、ペルーやフィリピン、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、ポーランドなどが輸出先の候補に挙がっているという。今秋に国内で開かれる航空ショーにＫＦ―２１を参加させるなどして潜在需要を掘り起こし、輸出先の拡大を狙いたい考えだ。

韓国製兵器を巡っては、韓国軍が北朝鮮との軍事境界線付近に多数配備する自走砲「Ｋ９」や、北朝鮮から飛来するミサイルの迎撃を想定した中距離地対空ミサイル「天弓（チョングン）２」などが世界で存在感を高めている。

韓国国防省元次官の申範茢（シンボムチョル）氏は、「ロシアのウクライナ侵略や中東情勢の悪化が続く中、韓国製兵器が有する価格競争力や迅速な引き渡しという強みが世界市場で発揮されるだろう」と強調している。