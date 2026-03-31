今の戦争の影響で電気代が上がると聞きました。どれくらい上がることが見込まれていますか？

戦争が起きると日本の電気代が上がりやすい理由

日本の電気は、火力発電に使うLNG、原油、石炭の価格に大きく左右されます。

資源エネルギー庁も、多くの電気料金プランで、燃料価格の変動が毎月の料金に反映される「燃料費調整」の仕組みがあると説明しています。燃料価格が上がれば電気代も上がり、下がれば電気代も下がるという分かりやすい仕組みです。

戦争や軍事的な緊張が広がると、産油国や天然ガス供給国からの輸送に不安が出ます。すると、実際に供給が止まっていなくても、国際市場では価格が上がりやすくなります。日本は化石燃料の多くを海外からの輸入に頼っているため、国際情勢が不安定になると、その影響が電気代にも及びやすくなります。



今後の電気代はどれくらい上がる見込みか

結論から言うと、現時点で「戦争の影響だけで全国一律にいくら上がる」と断定することはできません。ただし、直近で見えている負担増はあります。経済産業省によると、2026年1月と2月使用分は家庭向け電気料金の支援が1キロワットアワーあたり4.5円、3月使用分は1.5円でした。

つまり、支援終了後の電気代は、月400キロワットアワー使う家庭では、3月使用分より月600円程度、1月や2月使用分より月1800円程度高くなる計算です。

さらに、再エネ賦課金は2025年度の3.98円/キロワットアワーから、2026年度は4.18円/キロワットアワーに上がります。月400キロワットアワー使う家庭の場合、この差だけで月80円の増加です。経済産業省の目安でも、賦課金負担は2025年度の月1592円から、2026年度は月1672円になります。

そのため、戦争の影響による燃料高まで重なると、家庭によっては請求額がさらに高くなる可能性があります。特に中東情勢の悪化で燃料価格が上がると、その影響は数ヶ月遅れて電気料金に反映されるのが一般的です。そのため、今後の請求額は月数百円の増加にとどまらず、使用量の多い家庭では千円台で増える可能性もあります。



電気代の負担を抑えるために今できること

まず確認したいのは、請求書の内訳です。電気代は基本料金だけではなく、電力量料金、燃料費調整額、再エネ賦課金などで構成されています。どこが増えているかを見ると、値上がりの原因が分かりやすくなります。

次に、使用量が多い家庭は、夏と冬の冷暖房の使い方を見直すことが大切です。支援の終了や再エネ賦課金の上昇は、使う電力量が多いほど影響が大きくなります。

例えば、支援額が1キロワットアワーあたり1.5円減る場合、月400キロワットアワー使う家庭で月600円程度の負担増になります。月500キロワットアワーなら約750円、月600キロワットアワーなら約900円となり、使用量が多いほど負担も重くなります。

あわせて、契約アンペアや料金プランの見直しも、固定費を抑える手段になるので、今の生活に合っているか確認してみましょう。



戦争の影響で電気代が気になるときは、請求の内訳を見よう

戦争の影響で電気代が上がる可能性は、決して大げさな話ではありません。日本は燃料を海外に依存しており、国際情勢が不安定になると、その影響が電気料金に及びやすいからです。もっとも、実際の請求額は、燃料価格だけでなく、政府支援の有無や再エネ賦課金の改定でも変わります。

そのため、「戦争で電気代が上がるらしい」と漠然と不安になるよりも、まずは自宅の使用量と請求内訳を確認し、どの費目が増えているかを把握することが大切です。電気代が上がる仕組みが分かれば、必要以上に不安にならず、節電や料金プランの見直しなど、無理のない対策を進められます。必要な情報を落ち着いて確認し、できることから家計の見直しを進めていきましょう。



出典

経済産業省 資源エネルギー庁 燃料費調整制度について

経済産業省 2026年1月、2月及び3月使用分の電気・ガス料金支援の実施に伴い、電気・都市ガス料金の値引きを行うことができる特例認可・承認を行いました

経済産業省 再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2025年度以降の買取価格等と2025年度の賦課金単価を設定します

経済産業省 再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2026年度以降の買取価格等と2026年度の賦課金単価を設定します

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー