「風、薫る」直美（上坂樹里）が出会った人物に注目集まる「まさかの遭遇」「巡り合う運命だった」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/31】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第2話が、3月31日に放送された。上坂演じる直美が出会った人物に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「風、薫る」直美（上坂樹里）が出会った驚きの人物
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
村の祭りを楽しむりん（見上愛）。幼馴染の虎太郎（小林虎之介）や家族と楽しい時を過ごすが、村には“コロリ”（＝コレラ）の影が忍び寄っていた。虎太郎の母もまた、病に伏せてしまう。
一方、りんの妹・安（早坂美海）の縁談のため東京を訪れていた母・美津（水野美紀）は、街中でスリに遭う。そこに通りがかった直美が「スリなら金持ちから盗めってんだよ。こんな田舎もんの弱い女から、情けない」と言い放ち、美津の財布を取り返した。その後、身寄りのない直美に絡むスリに、美津は「この、でれすけが！」と一蹴して追い払い、直美へも「金持ちから盗めというのも、間違いです」と説くのだった。
のちに固い絆で結ばれるバディとなる、りんと直美。2人が出会う前に、りんの母と妹が先に直美と接触していたことが明らかになり、視聴者からは「りんより先に出会ってた！」「まさかの遭遇」「不思議なご縁を感じる」「巡り合う運命だったんだ」「すごい奇跡」といった驚きの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】「風、薫る」直美（上坂樹里）が出会った驚きの人物
◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」直美、りんの母＆妹と出会う
村の祭りを楽しむりん（見上愛）。幼馴染の虎太郎（小林虎之介）や家族と楽しい時を過ごすが、村には“コロリ”（＝コレラ）の影が忍び寄っていた。虎太郎の母もまた、病に伏せてしまう。
一方、りんの妹・安（早坂美海）の縁談のため東京を訪れていた母・美津（水野美紀）は、街中でスリに遭う。そこに通りがかった直美が「スリなら金持ちから盗めってんだよ。こんな田舎もんの弱い女から、情けない」と言い放ち、美津の財布を取り返した。その後、身寄りのない直美に絡むスリに、美津は「この、でれすけが！」と一蹴して追い払い、直美へも「金持ちから盗めというのも、間違いです」と説くのだった。
◆「風、薫る」直美＆一ノ瀬親子の出会いに反響
のちに固い絆で結ばれるバディとなる、りんと直美。2人が出会う前に、りんの母と妹が先に直美と接触していたことが明らかになり、視聴者からは「りんより先に出会ってた！」「まさかの遭遇」「不思議なご縁を感じる」「巡り合う運命だったんだ」「すごい奇跡」といった驚きの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】