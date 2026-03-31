あんなイケメンいた？新年度に垢抜けた印象を与える作戦９パターン
新年度は見た目のイメージを変えるのにもってこいのチャンスです。「地味な俺」から「人目を引くイケメン」に生まれ変わるには、どんな工夫をするといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「あんなイケメンいた？新年度に垢抜けた印象を与える作戦」をご紹介します。
【１】分厚いメガネをやめてコンタクトレンズにする
「メガネキャラが脱メガネを実行するとインパクトある。気になってずっと見ちゃう」（10代女性）というように、メガネからコンタクトレンズにするだけで新鮮なイメージを与えられるようです。眉毛のケアをしたことがない人は、これを機に整えてみると、目の周りの印象がガラリと変わるでしょう。
【２】姿勢をよくして爽やかに振る舞う
「猫背より、背筋がピンッと伸びているほうがいい」（10代女性）というように、姿勢がよくなるだけで、颯爽とした雰囲気を身にまとえるようです。猫背気味の人は、普段からお腹に力を入れて背筋を伸ばし、ときどき鏡で姿勢をチェックするといいでしょう。
【３】ニキビや肌荒れを徹底して直す
「やっぱりお肌つるつるだと、清潔感があっていい」（10代女性）というように、肌荒れを直すだけで周囲に与える印象ががらりと変わるようです。食べ物に気をつけ、こまめに洗顔するなど、「美肌ライフ」を心がけてみてはいかがでしょうか。
【４】上半身をビルドアップして逆三角形の体型に変身する
「胸板が厚い男子を見ると、『あの体でハグされたら…』と妄想してしまいます（笑）」（20代女性）というように、筋トレをして肉体改造できれば、学校の女子の見る目が変わるかもしれません。ただし、一瞬で体を変えるのは難しいので、日々の鍛錬を重ねる必要はあるでしょう。
【５】評判の美容院で雰囲気イケメン風の髪形にしてもらう
「髪形、すごく重要です。ちゃんとしたサロンでスタイリングしてもらえば、いまいちな男子も『それなり』くらいにはなれます」（10代女性）というように、センスのいいヘアサロンに足を運ぶのも手っ取り早いかもしれません。評判のいい美容師さんを探し当てたら、あとはすべてを委ねてみましょう。
【６】健康的に日焼けして精悍さを増す
「肌を小麦色に焼くだけでオス度が５割増しくらいになります」（10代女性）というように、日焼けした肌に生まれ変わるだけで女子からの注目度もあがりそうです。うまい具合にこんがり焼けたら、それに応じてファッションもワイルドにすると、「誰かと思った！」と周囲の女子に驚かれるでしょう。
【７】バッグや靴をセレクトショップで揃える
「汚れた靴とかヨレたバッグって『諦め』を感じさせるので、できれば改善すべきです」（20代女性）というように、人目に付くアイテムを新しいものに替えるのもよさそうです。せっかくなら奮発して、長く使えるいいものを選びたいところです。
【８】自分の体形に合うジャストサイズの服を選ぶ
「ブカブカとかキツキツの服を平気で着てる人はおしゃれ感度が低そうに見えてしまうので…」（20代女性）というように、サイズの合った服を選ぶことも「雰囲気イケメン」を目指すには重要なことのようです。ジャストサイズを自分で判断できない場合は、店員さんに相談しながら服を選ぶといいでしょう。
【９】贅肉を減らしてフェイスラインをシャープにする
「埋まってた目鼻が出てきたら、わりとイケメンだった」（10代女性）というように、もともとぽっちゃり目の人は、シェイプアップすると顔立ちが変わるかもしれません。ジョギングや断食などのダイエット方法も、春休み中であれば挑戦しやすいのではないでしょうか。
できるだけ短期間で成果を出せそうな方法を集めてみましたが、肉体改造や姿勢改善などじっくり取り組むべきものもあります。時間がかかるものほどモテ効果も高そうなので、腰を据えてやる姿勢が大事なのかもしれません。（外山武史）
【１】分厚いメガネをやめてコンタクトレンズにする
「メガネキャラが脱メガネを実行するとインパクトある。気になってずっと見ちゃう」（10代女性）というように、メガネからコンタクトレンズにするだけで新鮮なイメージを与えられるようです。眉毛のケアをしたことがない人は、これを機に整えてみると、目の周りの印象がガラリと変わるでしょう。
「猫背より、背筋がピンッと伸びているほうがいい」（10代女性）というように、姿勢がよくなるだけで、颯爽とした雰囲気を身にまとえるようです。猫背気味の人は、普段からお腹に力を入れて背筋を伸ばし、ときどき鏡で姿勢をチェックするといいでしょう。
【３】ニキビや肌荒れを徹底して直す
「やっぱりお肌つるつるだと、清潔感があっていい」（10代女性）というように、肌荒れを直すだけで周囲に与える印象ががらりと変わるようです。食べ物に気をつけ、こまめに洗顔するなど、「美肌ライフ」を心がけてみてはいかがでしょうか。
【４】上半身をビルドアップして逆三角形の体型に変身する
「胸板が厚い男子を見ると、『あの体でハグされたら…』と妄想してしまいます（笑）」（20代女性）というように、筋トレをして肉体改造できれば、学校の女子の見る目が変わるかもしれません。ただし、一瞬で体を変えるのは難しいので、日々の鍛錬を重ねる必要はあるでしょう。
【５】評判の美容院で雰囲気イケメン風の髪形にしてもらう
「髪形、すごく重要です。ちゃんとしたサロンでスタイリングしてもらえば、いまいちな男子も『それなり』くらいにはなれます」（10代女性）というように、センスのいいヘアサロンに足を運ぶのも手っ取り早いかもしれません。評判のいい美容師さんを探し当てたら、あとはすべてを委ねてみましょう。
【６】健康的に日焼けして精悍さを増す
「肌を小麦色に焼くだけでオス度が５割増しくらいになります」（10代女性）というように、日焼けした肌に生まれ変わるだけで女子からの注目度もあがりそうです。うまい具合にこんがり焼けたら、それに応じてファッションもワイルドにすると、「誰かと思った！」と周囲の女子に驚かれるでしょう。
【７】バッグや靴をセレクトショップで揃える
「汚れた靴とかヨレたバッグって『諦め』を感じさせるので、できれば改善すべきです」（20代女性）というように、人目に付くアイテムを新しいものに替えるのもよさそうです。せっかくなら奮発して、長く使えるいいものを選びたいところです。
【８】自分の体形に合うジャストサイズの服を選ぶ
「ブカブカとかキツキツの服を平気で着てる人はおしゃれ感度が低そうに見えてしまうので…」（20代女性）というように、サイズの合った服を選ぶことも「雰囲気イケメン」を目指すには重要なことのようです。ジャストサイズを自分で判断できない場合は、店員さんに相談しながら服を選ぶといいでしょう。
【９】贅肉を減らしてフェイスラインをシャープにする
「埋まってた目鼻が出てきたら、わりとイケメンだった」（10代女性）というように、もともとぽっちゃり目の人は、シェイプアップすると顔立ちが変わるかもしれません。ジョギングや断食などのダイエット方法も、春休み中であれば挑戦しやすいのではないでしょうか。
できるだけ短期間で成果を出せそうな方法を集めてみましたが、肉体改造や姿勢改善などじっくり取り組むべきものもあります。時間がかかるものほどモテ効果も高そうなので、腰を据えてやる姿勢が大事なのかもしれません。（外山武史）