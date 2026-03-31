「spring chicken」の意味は？イラストをヒントに考えてみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「若者／ひよっこ／青二才」でした！

「spring chicken」は、もともと春に生まれた若鶏を指す言葉です。その意味から転じて、経験の乏しいひよっこや若者のことを表すようになりました。

文頭に「No」をつけると「No spring chicken」つまり「もう若くない」という意味でも使われますよ。

「My grandfather runs marathons, and he's no spring chicken.」

（わたしの祖父はマラソンを走る。いい年をして）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。