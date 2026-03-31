3月30日から放送がスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。第3話では、村から疎外された虎太郎（小林虎之介）をりん（見上愛）が励まそうとする。

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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。

りんや虎太郎の暮らす村にコレラ感染者が出た第2話。

第3話では、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が縁談を進めるため東京に行っている間に、虎太郎の母が病に倒れ、虎太郎は村で疎外されてしまう。りんは虎太郎を励まそうとするが、うまくいかない。落ち込むりんに、信右衛門（北村一輝）は自らの過去を語り出す。一方、東京の教会では、牧師の吉江が（原田泰造）が直美（上坂樹里）を呼び出していて……。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じるほか、佐野晶哉、小林虎之介、早坂美海、多部未華子、原田泰造、水野美紀、坂東彌十郎、北村一輝らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）