＜副業サロンで返金トラブル＞初回の講座「読んでるだけ？」騙された感覚に襲われて…【第3話まんが】
私はナギサ。現在は育休中で生後3ヶ月の娘を育てています。夫とも相談して学資保険を検討しているうち、この先の教育費が不安になってしまった私。会社が副業を認めているので、育休を利用してスキルを身につけたいと思いました。そして数十万円を払って、ホウジョウさんという女性が主催しているオンラインサロンに入会したのです。しかし初回講義に講師として現れたのは別の人。「主催者はここぞというときに登場します」と言われました。
テキストを読み上げるだけの講義が終わった後は、グループディスカッションがありました。4人の受講者が2人ずつペアになって模擬案件について話し合い、アドバイスしてもらうという流れです。またもや別の講師が出てきました。
結局ディスカッションする時間はほとんどなく、講師がまとめの一言を言っただけで終わりました。「それではみなさん、また1ヶ月後に！」そう言われて画面がふっと消えた瞬間、私はひとり取り残されたような感覚になって呆然としてしまいました。
今回のオンライン講義の内容は正直、講師がいなくても自主学習でできる内容でした。自分でテキストを読み込み、質問や課題の提出をチャットでやり取りすれば済む話です。もしかしたら私がシステムを勘違いしていただけで、講義はオマケみたいな位置づけなんでしょうか……？ 張り切って参加したぶん、思ったほどの内容ではなかったことに少しガッカリしました。
でも安くないお金を払って受けていることを考えると、「騙された」なんて思いたくありません。この物足りなさはきっと初回だったからで、次回からはもっと学びがあるはず。そう自分に言い聞かせて、私はその日のうちに出された課題に取りかかったのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
テキストを読み上げるだけの講義が終わった後は、グループディスカッションがありました。4人の受講者が2人ずつペアになって模擬案件について話し合い、アドバイスしてもらうという流れです。またもや別の講師が出てきました。
結局ディスカッションする時間はほとんどなく、講師がまとめの一言を言っただけで終わりました。「それではみなさん、また1ヶ月後に！」そう言われて画面がふっと消えた瞬間、私はひとり取り残されたような感覚になって呆然としてしまいました。
今回のオンライン講義の内容は正直、講師がいなくても自主学習でできる内容でした。自分でテキストを読み込み、質問や課題の提出をチャットでやり取りすれば済む話です。もしかしたら私がシステムを勘違いしていただけで、講義はオマケみたいな位置づけなんでしょうか……？ 張り切って参加したぶん、思ったほどの内容ではなかったことに少しガッカリしました。
でも安くないお金を払って受けていることを考えると、「騙された」なんて思いたくありません。この物足りなさはきっと初回だったからで、次回からはもっと学びがあるはず。そう自分に言い聞かせて、私はその日のうちに出された課題に取りかかったのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子