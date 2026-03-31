大会3位の勝みなみが急浮上、岩井千怜8位 連勝のヒョージュが首位【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「フォード選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
〈写真〉勝みなみが曲がらない秘密は「オタ芸シャドー」
優勝したキム・ヒョージュ（韓国）が500ポイント（pt）を獲得。2週連続Vで通算1268ptとし、首位に浮上した。2位には大会を2位で終えたネリー・コルダ（米国）。3位にジーノ・ティティクル（タイ）が続いている。大会3位の勝みなみは230ptを加算。通算272ptで51ランクアップの20位につけた。日本勢トップは通算500.5ptで8位の岩井千怜。11位山下美夢有（通算334.393pt）、18位竹田麗央（通算281.542pt）、勝、25位畑岡奈紗（226.476pt）と続いている。「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」終了時点の上位60人が最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」の出場。シーズン終了時点の上位80人に来季「カテゴリー1」、81〜100位には「カテゴリー11」の出場資格が付与される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 米女子ポイントランキング
最新！ 米女子賞金ランキング
小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人
【貴重】勝みなみの振袖姿
【初々しい？】日本女子アマを制した11年前の勝みなみ
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