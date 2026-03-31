『風、薫る』第3回 虎太郎が村から疎外される りんは励まそうとするが…
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第3回が、1日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第3回のあらすじ
美津（水野美紀）と安（早坂美海）が縁談を進めるため東京に行っている間に、虎太郎（小林虎之介）の母が病に倒れ、虎太郎は村で疎外されてしまう。りん（見上愛）は虎太郎を励まそうとするが、うまくいかない。落ち込むりんに、信右衛門（北村一輝）は自らの過去を語り出す。一方、東京の教会では、牧師の吉江が（原田泰造）が直美（上坂樹里）を呼び出していた…
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物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
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美津（水野美紀）と安（早坂美海）が縁談を進めるため東京に行っている間に、虎太郎（小林虎之介）の母が病に倒れ、虎太郎は村で疎外されてしまう。りん（見上愛）は虎太郎を励まそうとするが、うまくいかない。落ち込むりんに、信右衛門（北村一輝）は自らの過去を語り出す。一方、東京の教会では、牧師の吉江が（原田泰造）が直美（上坂樹里）を呼び出していた…