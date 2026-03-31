櫻坂46藤吉夏鈴、センター抜擢後の心境――二期生同士で話した後輩への想い「経験していないと分からないことがある」【インタビュー】
【モデルプレス＝2026/03/31】櫻坂46の藤吉夏鈴（ふじよし・かりん／24）が、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（3月14日＠国立代々木競技場 第一体育館）に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、「TGC」で久々に再会できた人物とのエピソードや、新曲センターで感じる後輩への思いなどを語ってくれた。
【写真】櫻坂46センター、透け感スカートで抜群スタイル
― まず今回の「TGC」ご出演の感想からお願いします！
藤吉：温かい雰囲気で、すごく楽しく居ることができました。
― 楽しくランウェイも歩かれたんですね！どなたか舞台裏で交流された方はいらっしゃいますか？
藤吉：櫻坂46の『偶然の答え』（2021年／藤吉のセンター楽曲）という楽曲のMVに出演してくれた女優の（永瀬）莉子に久しぶりに会えて。しかも私の次に歩いていたので嬉しかったです。
― お会いするのはそのMVの撮影ぶりですか？
藤吉：いえ、ちょこちょここういう現場では会っているんですが、最近は会えていなくて。1〜2年は会っていなかったので久しぶりでした。
― 今日のランウェイのコーディネートがすごくお似合いで素敵です。ご自身でお気に入りのポイントはありますか？
藤吉：サブカルっぽいというか、平成っぽいところです。メイクも平成っぽくみたいな感じだったのですが、メイクさんが私より年上の方で『こういう人いたわ』っておっしゃっていました。
― 確かにアイテムもメイクも少し懐かしさを感じて可愛いです！今回が「SPRING/SUMMER」ということで春夏のアイテムで藤吉さんが気になっているものはありますか？
藤吉：本当はピンクとかそういう色系が好きなのですが、私のキャラクターと違うなと思ってあまり着ていなかったんです。ですが、今年は好きな服を着たいなって思っています。
― それでは、可愛らしいスタイルにも今年は挑戦する予定？
藤吉：レース系も好きで、最近ハーフパンツと長いレースの靴下を買ったりしましたが、こういうメンバーと会う時には「私っぽくないな」と思ってしまって、ちょっとまだ恥ずかしくて着てこれていなくて。なので、今年はそんなことを言わずに挑戦したいなと思います。
― 新鮮な藤吉さんの姿もきっとメンバーの皆さんは褒めてくださりそうです！櫻坂46の皆さんは先日14枚目シングル「The growing up train」をリリースされ、藤吉さんは表題曲2回目のセンターを務めています。センターに決定した時には「四期生も入ってくれるので先輩としての背中を見せていけたら」とおっしゃっていましたが、今回の活動で心がけていることはありますか？
藤吉：ここからより後輩が頑張っていかなければいけない時期に入っていくと思うのですが、今までの櫻坂46のことをちゃんと伝えたりしたことがなかったので「伝えられる機会があったらいいよね」みたいな話を二期生とも話していました。私は番組やライブで席が埋まることはやっぱり当たり前ではないと身に染みて思った時期があって。後輩はいきなり東京ドームに立っていたりするので、経験していないことは分からないじゃないですか。なので少しでも「そういうこともあったんだよ」と言ってあげた方が良いのかなとは感じています。
― 大きな舞台でのライブといえば、4月11日・12日にはMUFGスタジアム（国立競技場）での「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」も控えています。ライブに向けての意気込みも教えてください。
藤吉：ずっと緊張しています。決まった日からこのシングルで4月の国立競技場までにもっと勢いをつけたいなと思って、より歌番組も丁寧にやっていかなければいけないと思っています。でもすごく楽しみです。こんな貴重な場所にはそうそう立てるものではないですし、最初で最後くらいに思っているので、緊張していますが楽しみたいです。
― 記念すべきライブ、とても楽しみにしています。最後に、夢を追うモデルプレスの読者に向けて藤吉さんが今思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。
藤吉：やっぱり経験が大きいと思っていて。さっきの話もそうですが、経験していないと分からないことがあると思いますし、櫻坂46というチームだけに留まっていても、それだけだと櫻坂46としても成長できないように感じます。色んな経験をしたいと思うので「これやりたいんですよね」「どうやったらできますかね」ということを相談する機会はとても増えました。
― 周りの方に相談しながら経験を重ねながら進んでいけば夢に繋がっていくということですね。
藤吉：そう思います。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
生年月日：2001年8月29日／星座：おとめ座／身長：166.5cm／出身地：大阪府／血液型：A型
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◆藤吉夏鈴「TGC」舞台裏で久々再会した女優
― まず今回の「TGC」ご出演の感想からお願いします！
― 楽しくランウェイも歩かれたんですね！どなたか舞台裏で交流された方はいらっしゃいますか？
藤吉：櫻坂46の『偶然の答え』（2021年／藤吉のセンター楽曲）という楽曲のMVに出演してくれた女優の（永瀬）莉子に久しぶりに会えて。しかも私の次に歩いていたので嬉しかったです。
― お会いするのはそのMVの撮影ぶりですか？
藤吉：いえ、ちょこちょここういう現場では会っているんですが、最近は会えていなくて。1〜2年は会っていなかったので久しぶりでした。
◆藤吉夏鈴、春夏ファッションで挑戦したいのは？
― 今日のランウェイのコーディネートがすごくお似合いで素敵です。ご自身でお気に入りのポイントはありますか？
藤吉：サブカルっぽいというか、平成っぽいところです。メイクも平成っぽくみたいな感じだったのですが、メイクさんが私より年上の方で『こういう人いたわ』っておっしゃっていました。
― 確かにアイテムもメイクも少し懐かしさを感じて可愛いです！今回が「SPRING/SUMMER」ということで春夏のアイテムで藤吉さんが気になっているものはありますか？
藤吉：本当はピンクとかそういう色系が好きなのですが、私のキャラクターと違うなと思ってあまり着ていなかったんです。ですが、今年は好きな服を着たいなって思っています。
― それでは、可愛らしいスタイルにも今年は挑戦する予定？
藤吉：レース系も好きで、最近ハーフパンツと長いレースの靴下を買ったりしましたが、こういうメンバーと会う時には「私っぽくないな」と思ってしまって、ちょっとまだ恥ずかしくて着てこれていなくて。なので、今年はそんなことを言わずに挑戦したいなと思います。
◆藤吉夏鈴、二期生と話した後輩への思い
― 新鮮な藤吉さんの姿もきっとメンバーの皆さんは褒めてくださりそうです！櫻坂46の皆さんは先日14枚目シングル「The growing up train」をリリースされ、藤吉さんは表題曲2回目のセンターを務めています。センターに決定した時には「四期生も入ってくれるので先輩としての背中を見せていけたら」とおっしゃっていましたが、今回の活動で心がけていることはありますか？
藤吉：ここからより後輩が頑張っていかなければいけない時期に入っていくと思うのですが、今までの櫻坂46のことをちゃんと伝えたりしたことがなかったので「伝えられる機会があったらいいよね」みたいな話を二期生とも話していました。私は番組やライブで席が埋まることはやっぱり当たり前ではないと身に染みて思った時期があって。後輩はいきなり東京ドームに立っていたりするので、経験していないことは分からないじゃないですか。なので少しでも「そういうこともあったんだよ」と言ってあげた方が良いのかなとは感じています。
― 大きな舞台でのライブといえば、4月11日・12日にはMUFGスタジアム（国立競技場）での「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」も控えています。ライブに向けての意気込みも教えてください。
藤吉：ずっと緊張しています。決まった日からこのシングルで4月の国立競技場までにもっと勢いをつけたいなと思って、より歌番組も丁寧にやっていかなければいけないと思っています。でもすごく楽しみです。こんな貴重な場所にはそうそう立てるものではないですし、最初で最後くらいに思っているので、緊張していますが楽しみたいです。
◆藤吉夏鈴の夢を叶える秘訣
― 記念すべきライブ、とても楽しみにしています。最後に、夢を追うモデルプレスの読者に向けて藤吉さんが今思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。
藤吉：やっぱり経験が大きいと思っていて。さっきの話もそうですが、経験していないと分からないことがあると思いますし、櫻坂46というチームだけに留まっていても、それだけだと櫻坂46としても成長できないように感じます。色んな経験をしたいと思うので「これやりたいんですよね」「どうやったらできますかね」ということを相談する機会はとても増えました。
― 周りの方に相談しながら経験を重ねながら進んでいけば夢に繋がっていくということですね。
藤吉：そう思います。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
◆藤吉夏鈴（ふじよし・かりん）プロフィール
生年月日：2001年8月29日／星座：おとめ座／身長：166.5cm／出身地：大阪府／血液型：A型
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