日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3242（-13.0　-0.40%）
ホンダ　1259（-11.5　-0.91%）
三菱ＵＦＪ　2607（-14　-0.53%）
みずほＦＧ　6094（-41　-0.67%）
三井住友ＦＧ　5063（+10　+0.20%）
東京海上　7261（-7　-0.10%）
ＮＴＴ　156（-0.3　-0.19%）
ＫＤＤＩ　2719（+10　+0.37%）
ソフトバンク　217（+4.1　+1.93%）
伊藤忠　1995（0　0.00%）
三菱商　5651（-18　-0.32%）
三井物　6287（-2　-0.03%）
武田　5837（+124　+2.17%）
第一三共　2848（+31.5　+1.12%）
信越化　6220（+3　+0.05%）
日立　4487（-46　-1.01%）
ソニーＧ　3182（-6　-0.19%）
三菱電　5004（-38　-0.75%）
ダイキン　18752（-233　-1.23%）
三菱重　4376（-42　-0.95%）
村田製　3536（+2　+0.06%）
東エレク　37284（-1556　-4.01%）
ＨＯＹＡ　26950（-75　-0.28%）
ＪＴ　6041（-15　-0.25%）
セブン＆アイ　2115（-21　-0.98%）
ファストリ　60905（-715　-1.16%）
リクルート　6317（+1　+0.02%）
任天堂　9053（+154　+1.73%）
ソフトバンクＧ　3514（-178　-4.82%）
キーエンス（普通株）　54088（-1282　-2.32%）