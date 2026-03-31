日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3242（-13.0 -0.40%）
ホンダ 1259（-11.5 -0.91%）
三菱ＵＦＪ 2607（-14 -0.53%）
みずほＦＧ 6094（-41 -0.67%）
三井住友ＦＧ 5063（+10 +0.20%）
東京海上 7261（-7 -0.10%）
ＮＴＴ 156（-0.3 -0.19%）
ＫＤＤＩ 2719（+10 +0.37%）
ソフトバンク 217（+4.1 +1.93%）
伊藤忠 1995（0 0.00%）
三菱商 5651（-18 -0.32%）
三井物 6287（-2 -0.03%）
武田 5837（+124 +2.17%）
第一三共 2848（+31.5 +1.12%）
信越化 6220（+3 +0.05%）
日立 4487（-46 -1.01%）
ソニーＧ 3182（-6 -0.19%）
三菱電 5004（-38 -0.75%）
ダイキン 18752（-233 -1.23%）
三菱重 4376（-42 -0.95%）
村田製 3536（+2 +0.06%）
東エレク 37284（-1556 -4.01%）
ＨＯＹＡ 26950（-75 -0.28%）
ＪＴ 6041（-15 -0.25%）
セブン＆アイ 2115（-21 -0.98%）
ファストリ 60905（-715 -1.16%）
リクルート 6317（+1 +0.02%）
任天堂 9053（+154 +1.73%）
ソフトバンクＧ 3514（-178 -4.82%）
キーエンス（普通株） 54088（-1282 -2.32%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3242（-13.0 -0.40%）
ホンダ 1259（-11.5 -0.91%）
三菱ＵＦＪ 2607（-14 -0.53%）
みずほＦＧ 6094（-41 -0.67%）
三井住友ＦＧ 5063（+10 +0.20%）
東京海上 7261（-7 -0.10%）
ＮＴＴ 156（-0.3 -0.19%）
ＫＤＤＩ 2719（+10 +0.37%）
ソフトバンク 217（+4.1 +1.93%）
伊藤忠 1995（0 0.00%）
三菱商 5651（-18 -0.32%）
三井物 6287（-2 -0.03%）
武田 5837（+124 +2.17%）
第一三共 2848（+31.5 +1.12%）
信越化 6220（+3 +0.05%）
日立 4487（-46 -1.01%）
ソニーＧ 3182（-6 -0.19%）
三菱電 5004（-38 -0.75%）
ダイキン 18752（-233 -1.23%）
三菱重 4376（-42 -0.95%）
村田製 3536（+2 +0.06%）
東エレク 37284（-1556 -4.01%）
ＨＯＹＡ 26950（-75 -0.28%）
ＪＴ 6041（-15 -0.25%）
セブン＆アイ 2115（-21 -0.98%）
ファストリ 60905（-715 -1.16%）
リクルート 6317（+1 +0.02%）
任天堂 9053（+154 +1.73%）
ソフトバンクＧ 3514（-178 -4.82%）
キーエンス（普通株） 54088（-1282 -2.32%）