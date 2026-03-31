リーグ連覇を狙う阪神が２年連続の開幕カード勝ち越しを決めた。巨人戦に限れば０４年以来、実に２２年ぶりのことだ。２７日の初戦を落とした中で第２、３戦に連勝。藤川監督が「激しいゲームになった」と総括した３試合を勝ち切った裏には「攻めの守備」があった。

２８日・第２戦の初回、先頭のキャベッジを打席に迎えた。前日２７日の初戦で村上のファーストストライクを右翼スタンドに運んでいる。阪神の内野陣は一斉に右寄りのシフトを敷いた。その初球、三遊間を守った三塁・佐藤輝の右に鋭い打球が飛んだ。定位置なら左前打になった当たりを、軽快にさばいて１アウトだ。

翌第３戦。２点を勝ち越した直後の八回２死一、二塁で代打・丸だ。一、二塁間の強烈な打球を右寄り深めに守った中野が難なく処理。ピンチを未然に防いだ。ベンチの最前列に立ち１球ごとに指示を送る田中内野守備走塁コーチ。作戦面だけに多くは語らないが「昨年から継続している」とチーム内での決め事が浸透しているとうなずく。

「監督の思いもありますしね。チーム全体で昨年からやっていることなので、続けていけるようにという感じですよね」

２、３月は非公開練習にも時間を割いた。屋外…しかも甲子園を閉鎖するのは異例だった。サインプレーなどチームとしての作戦を入念に準備。３アウトで攻守が変わる野球では、一つのプレーで試合の流れが行き来する。攻めの守備が流れを呼び、勝機を手繰り寄せた。大胆なシフトを敷いた裏にはベンチの根拠や、緻密な準備があった。（デイリースポーツ・田中政行）