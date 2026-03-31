落語作家としての一面も持つデイリースポーツの新人トラ番・藤丸紘生記者が、２軍まわりの“若虎界隈”を主観たっぷりに描く新コラム「藤丸記者と若虎界隈 “落語作家”新人トラ番奮闘記」（随時掲載）がスタートします！初めてのトラ番生活にてんやわんやの藤丸記者は、とりあえず平田勝男２軍監督（６６）のもとへ新コラム開始の報告に行ったのだが、なぜか怒られ…。

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落語には往々にして「気付いたら、よく分からん仕事・用事に巻き込まれた」という展開がある。思いつく限りでは「井戸の茶碗」なんかがそうだ。面倒ごとに巻き込まれる登場人物を「アホやな」と人ごとのように笑っていたのだが…。

阪神担当になって３カ月。会社の提案にテキトーに返事してたら、気付けば“よく分からんコラム”が始まりました。岩田部長からは「新人トラ番の取材の動きも入れながら、主観たっぷりの原稿で」との発注。ここまではいいとして、問題は「時には落語的視点もちりばめながら（できる範囲で）」という無理難題。むちゃな要求をしておいて、最後に「できる範囲で」でフォローする感じ、さだまさしの「関白宣言」と同じやり口だ。

とりあえず２軍を取り上げるコラムを始めるのだから、この人に報告しないわけにはいかない。もちろん平田２軍監督だ。１月から僕はＳＧＬに入り浸り。他社の記者からは「ＳＧＬ隊長」と呼ばれ始めている。当然、平田さんにも会いまくりだ。試合後の取材では「なぁ藤丸！」とキラーパスを食らい続けている。

そんな指揮官は常々「全然、俺たち（ファーム）の事が紙面に載ってないよ」と嘆いている。朗報です！ファームにどっぷり浸ったコラム、誕生しましたよ。２０日のファーム・ソフトバンク戦（筑後）終了直後、監督取材の場。この日の試合には敗れたので「お疲れさまでした」とロートーンで入ると、「暗いねん！」といまだに納得のいっていない怒られ方をしてしまったが、取材後「実はですね…」とコラムについて話すと「おぉ、いいね！もちろんもちろん、全面協力だよ」と二つ返事。このギャップこそ“勝男節”だ。

先述の落語「井戸の茶碗」も最後はハッピーエンド。よく分からんコラムの先に、僕にも幸運があると信じたい。

◆藤丸紘生（ふじまる・ひろき） １９９６年１１月２６日生まれ、兵庫県宝塚市出身。関大卒。在学中は落語研究会に所属。上方落語協会が主催する落語台本のコンクール「上方落語台本大賞」で入選６回。同コンクールの「殿堂入り」を果たす。２２年４月にデイリースポーツに入社し、大阪芸能担当やデジタル担当を歴任。今年から阪神担当に異動。これまで野球は１秒もやったことがない。