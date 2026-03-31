３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円７１銭前後と前週末と比べて６０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円１０銭前後と同１円４０銭強のユーロ安・円高だった。



三村淳財務官が３０日に「円の更なる下落を抑えるため断固たる措置が必要になる」と市場を牽制したほか、片山さつき財務相が同日夜に原油先物市場の変動が為替に波及しているとしたうえで「強い緊張感を持って立ち向かう」との見解を示したことで、日本の通貨当局による介入を意識した円買い・ドル売りが優勢だった。また、トランプ米大統領が同日に「イランとの交渉で大きな進展があった」と述べ、有事のドル買いが弱まったこともあり、ドル円相場は一時１５９円３３銭まで軟化した。ただ、中東で混迷した状況が続くとの警戒感が根強く、ドルは売り一巡後に下げ渋った。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４６５ドル前後と前週末と比べて０．００４５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS