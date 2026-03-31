０−２で敗れた日本戦から数えて４連敗。計10失点のガーナに母国メディアも危機感「守備の課題を克服し、攻撃の決定力を向上させる必要がある」
ガーナ代表は現地３月30日、国際親善試合でドイツ代表と敵地のシュツットガルトで対戦。１−２で敗れ、これで４連敗となった。
昨年の11月に日本に０−２、韓国に０−１とアジア勢に連敗し、３日前のオーストリア戦は１−５と大敗。そして今回のドイツ戦も敗戦を喫した。
母国メディア『myjoyonline』は「苦戦が続く」と伝え、「３連敗中でドイツ戦に臨んだガーナは、悪い流れを断ち切りたかったが、再びおなじみの課題、特に守備面での問題が露呈し、ドイツは決定的な場面でそれを見逃さずに勝利を収めた」と振り返る。
ドイツのペースで試合が進むなか、ガーナは粘り強く守り続けたが、前半終了間際にジョナス・アジェテイがハンドのファウルでPKを献上。これを決められて先制を許す。同メディアは「アジェテイにとって懸念すべき傾向だ。彼は金曜日にウィーンで行なわれたオーストリア戦でもPKを与えていた」と指摘する。
後半は攻勢に出て、70分にデリック・ケーンのお膳立てでイサハク・ファタウが同点ゴールを奪取。だが88分に被弾し、ドイツに力負けした。
「この結果、ガーナは４連敗となり、この間の失点は10を数える。今後に向けて懸念が深まっている」と、『myjoyonline』も危機感をあらわにする。
W杯開幕まで、あと約２か月半。チームは今後、５月22日にメキシコと、６月２日にウェールズと対戦する予定だ。本大会ではグループLでイングランド、クロアチア、パナマと戦う。記事は「世界的な大舞台で結果を残すためには、守備の課題を克服し、攻撃の決定力を向上させる必要があるだろう」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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昨年の11月に日本に０−２、韓国に０−１とアジア勢に連敗し、３日前のオーストリア戦は１−５と大敗。そして今回のドイツ戦も敗戦を喫した。
母国メディア『myjoyonline』は「苦戦が続く」と伝え、「３連敗中でドイツ戦に臨んだガーナは、悪い流れを断ち切りたかったが、再びおなじみの課題、特に守備面での問題が露呈し、ドイツは決定的な場面でそれを見逃さずに勝利を収めた」と振り返る。
後半は攻勢に出て、70分にデリック・ケーンのお膳立てでイサハク・ファタウが同点ゴールを奪取。だが88分に被弾し、ドイツに力負けした。
「この結果、ガーナは４連敗となり、この間の失点は10を数える。今後に向けて懸念が深まっている」と、『myjoyonline』も危機感をあらわにする。
W杯開幕まで、あと約２か月半。チームは今後、５月22日にメキシコと、６月２日にウェールズと対戦する予定だ。本大会ではグループLでイングランド、クロアチア、パナマと戦う。記事は「世界的な大舞台で結果を残すためには、守備の課題を克服し、攻撃の決定力を向上させる必要があるだろう」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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