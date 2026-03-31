０−２で敗れた日本戦から数えて４連敗。計10失点のガーナに母国メディアも危機感「守備の課題を克服し、攻撃の決定力を向上させる必要がある」

０−２で敗れた日本戦から数えて４連敗。計10失点のガーナに母国メディアも危機感「守備の課題を克服し、攻撃の決定力を向上させる必要がある」