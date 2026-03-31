「さすがだな」「彼らが翻弄してくれた」日本代表の10番が感嘆！ “強力クインテット”にも手応え「相手はやりづらいと思う」【現地発】

「さすがだな」「彼らが翻弄してくれた」日本代表の10番が感嘆！ “強力クインテット”にも手応え「相手はやりづらいと思う」【現地発】