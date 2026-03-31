癒しと波乱のリーマンライフ、開幕！『トリップリーマン一宮くん』、「マンガPark」で連載開始
白泉社が運営する総合エンタメアプリ「マンガPark」にて『トリップリーマン一宮くん』(ムラヤヨウ)の連載が2026年3月30日よりスタートした。毎週月曜更新予定。
＜あらすじ＞
あがり症に悩む青年一宮伊吹(いちみやいぶき)は、町の小さな製菓会社で製造の仕事をしていたが、急な異動で営業部に配属されることに。指導係となった十針(とばり)は、強面だが優しい人で「役に立てるように頑張ろう」と自分を奮い立たせる一宮だったが…極度の緊張がきっかけで、十針と共に謎のメルヘン世界へトリップしてしまい──！？
「マンガPark」では、『トリップリーマン一宮くん』の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施。3月30日(月)〜4月5日(日)の期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンスとなっている。詳細はマンガParkアプリにて。
＜あらすじ＞
あがり症に悩む青年一宮伊吹(いちみやいぶき)は、町の小さな製菓会社で製造の仕事をしていたが、急な異動で営業部に配属されることに。指導係となった十針(とばり)は、強面だが優しい人で「役に立てるように頑張ろう」と自分を奮い立たせる一宮だったが…極度の緊張がきっかけで、十針と共に謎のメルヘン世界へトリップしてしまい──！？
「マンガPark」では、『トリップリーマン一宮くん』の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施。3月30日(月)〜4月5日(日)の期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンスとなっている。詳細はマンガParkアプリにて。