インスタグラムで報告

女子バレーボール元日本代表の鍋谷友理枝さんが、29日までにインスタグラムを更新。第一子の出産を報告すると、バレー界からは祝福の声が相次いでいる。

投稿には生まれたばかりの第一子の両足を捉えた写真を添え、「この度、第一子を出産いたしました！」と報告。「まずは元気に産まれてきてくれた事への嬉しさで胸がいっぱいです」と喜びを綴った。

「出産は命がけというのを身を持って実感しました。治療に携わってくださった医療従事者の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝のメッセージも記した。

現在はSVリーグ・クインシーズ刈谷のチームアドバイザーとして活動中。「レギュラーラウンド残り2戦、そしてファイナルに向けてクインシーズへのご声援よろしくお願いいたします」と呼び掛けた。

吉報を綴った投稿にバレー仲間も続々と反応した。東谷玲衣奈（デンソーエアリービーズ）は「ええええーーー！？！？おめでとうすぎるー！！！」と祝福。「ゆり松殿､ご出産 おめでとう御座います 母子ともにお元気そうで何よりです ベビ松の益々のご成長､期待しております」と記した。

コメント欄には他にも、昨年引退した元日本代表の井上愛里沙さんが「レイさんおめでとうございます」と書き込めば、栄絵里香（SAGA久光スプリングス）は「おめでとーーー」と祝福。元日本代表で、22年に引退した芥川愛加さんからは「おめでとー そしてお疲れ様 ゆっくり休んでね」とメッセージが寄せられるなど、祝福ムードに包まれた。

32歳の鍋谷さんは現役時代、アウトサイドヒッターとして活躍し、2013年に日本代表初選出。2016年リオデジャネイロ五輪、2017年ワールドグランドチャンピオンズカップ、2019年ワールドカップなどに出場した。22年5月にインスタグラムで結婚を報告。昨季限りで現役を退いた。



（THE ANSWER編集部）