サッと重ねるだけ！【しまむら】春コーデを格上げ♡「サマ見えベスト」

少しずつ暖かい日が増えてくるこれからの時季、同じトップスを着回しているとなんとなくマンネリを感じることも。そんなとき頼りになるのが、サッと重ねるだけでサマ見えが狙える「ベスト」。プチプラでゲットするなら、【しまむら】のアイテムをチェックしてみて。今回は、顔まわりがパッと華やぐ刺繍入りベストをご紹介。カジュアルに着られるデニム素材で、デイリーコーデの相棒になるかも。

刺繍 × フリルでコーデに華やぎをプラス

【しまむら】「TT＊TAIデニムコクーンB」\1,969（税込）

ネックラインのフリルと刺繍が目を引くベスト。繊細な刺繍デザインが、高見えをサポートします。裾をキュッと絞った丸みのあるシルエットのため、ボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。春らしいカラースカートと合わせたり、ジーンズと合わせたデニムオンデニムスタイルもおすすめ。

シンプルコーデを今っぽくアップデート

シンプルなワンピースコーデに飽きてきたら、ベストを投入して気分を一新してみて。暗いトーンのワンピースも、爽やかなデニムベストを合わせればグンと春らしい装いに。キャップをプラスワンしてスポーティーに仕上げるのも、今っぽく垢抜けるポイント。

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writer：Emika.M