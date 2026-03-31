娘が小学校に入学 →「自分のことは、自分で！」と教え続けた私──。【教師の言葉】に「ハッ！」

子どもが小学生になると「自分のことは、自分でできるようになってほしい」と思う親も多いかもしれません。筆者もその一人でした。しかし、うまくいかず悩んでいたところ、教師歴20年の姉が教えてくれた“今の小学校事情”に驚いたお話です。

入学を機に決めたルール

娘が小学校に入学したとき、私には一つ決めていたことがありました。

「自分のことは、自分でやる」

次の日の準備などは、なるべく本人にやらせようと思っていたのです。

鉛筆を削る。



給食袋にランチョンマットを入れる。



ハンカチやティッシュ、マスクを用意する。

入学したばかりの頃は横について一緒にやりましたが、慣れてきたら少しずつ一人でできるようになってほしい。そう思っていました。

声をかけても、動かない娘

ところが、数カ月たってもなかなかできるようになりません。

学校が終わると学童や習い事に行き、家に戻るころにはすっかりお疲れモードの娘。ランドセルを置くと、そのままゴロゴロしたり遊び始めたりするのです。

「明日の準備した？」

「先にやっておこう」

何度声をかけても、なかなか動きません。私はつい言ってしまいます。

「自分のことなんだから、自分でやりなさい」