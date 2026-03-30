“いかにもタンクバッグ”じゃないのがいい！ フルヒトロス『レガシー･タンクバッグ（5L）』の使い勝手をチェック
タンクバッグというよりは、上質なレザーバッグ。
ランドセルを思わせるような、ちょっとかわいい形のそれがフルヒトロス（FURCHTLOS）のレガシー･タンクバッグ。2025年のモーターサイクルショーで初登場したブランドの注目の新アイテムだ。
約5Lの使いやすい容量を持ち、タンクバッグとしてはもちろん、シートバッグとしても使えるうえ、バイクを降りた後はショルダーバッグ感覚で持ち歩けるのも特徴だ。
この新作レガシー・タンクバッグの詳細と使い勝手を紹介していこう。
なお、このバッグは2026年3月27日～29日まで東京ビッグサイトで開催される第53回東京モーターサイクルショー2026の会場でも展示される。気になったら、ぜひブースで作りの良さを触って実感して欲しい！
撮影･文／中村浩史 問：https://www.furchtlos.jp
ちょっとした外出にちょうどいい、タンクバッグという選択
ちょっとそこまで、半日くらいのバイク･ポタリングに、荷物の処理に困ること、ありませんか？ 時間ができたからちょっといつものカフェにでも走ろうかな、ケータイ持ってモバイルバッテリー持って、ドリンクも、フェイスタオルも、タバコ吸う人はタバコとライターも、カフェで読む本だって持っていこう。でも、どこに仕舞おう、ディパックで背負うのも動きが悪くなるし――。
そんな時は、タンクバッグがいい。身の回りの細かいものを仕舞っておいて、目的地やカフェに着いたら、バッグごと取り外して持ち運び。だからタンクバッグは、車両に取り付けやすく、外しやすいものがいい。
ドイツ生まれのフルヒトロス･車載バッグシリーズは、まさにこんな使い方をしたい時に活躍するアイテムだ。
開発に携わるエンジニアもバイク乗りだから、使い勝手やデザインにこだわりあり
フルヒトロスとは、ドイツ語で「恐れを知らない」とか「大胆な」を意味する言葉で、今までの固定概念を打ち破る商品をラインアップするブランド。デザインチームは、世界のトップ自動車ブランドでのデザイン経験を持つバイク乗りたちで、バイク乗りとしてのニーズや、既存の商品を「こうしたい、こう変えてみたい」というアイディアをいつも考えているのだそう。バイク用のバッグシリーズにも、機能を持たせながらバイクにフィットする車載性を持つ、個性的なアイテムを生み出している。
タンクにもシートにも装着できる、レガシー･タンクバッグの柔軟性
マグネット、ベルトそれぞれの方法でバイクに装着可能マグネットの場合
今回テストしたレガシー･タンクバッグは、シートバッグにも使用できる拡張性があり、身の回りのものを持ち歩くのに最適な約5L容量のアイテムだ。タンクバッグとして使用するときには、バッグの前後に収納される2つずつ、計4つの強力マグネットで固定。
マグネットが使えない樹脂タンクのモデルでは、付属する数種類のストラップで取り付けることができ、その固定方法がタンク形状を選ばない幅広さを持っている。
シートバッグとして使うのもアリ！
タンクバッグが、バイクのスタイリングを邪魔してしまうな、と感じるならば、リアシートに固定してシートバッグとして使用することもできる。シート下にストラップを通したり、荷かけフックからストラップを伸ばしたりと、ここでも固定方法の自由度が高く、取り付け方法も簡単。
バッグのボディあちこちに、デザインの一部にもなっているループ状ウェビングがあり、そこにGフックで固定するだけ。
半日くらいのバイク･ポタリングに最適な使い勝手
固定してある状態でトップカバーのフラップを開ければ、約5Lのスペースが顔を出す。ボディ本体も防水ナイロンレザーで、メインスペースの開閉にも止水ファスナーが使用されていて、急な雨にも対応できる。雨が激しくなってきたら、専用のレインカバーも付属されている。
バイクを降りたあとも使いたくなる、バッグとしての魅力
さらにレガシーバッグは、バイクを降りたときにも、車載状態からの取り外しが簡単で、付属のショルダーストラップを使えば、タンクバッグには見えないオシャレさだってある。そのルックスは、上質なレザーバッグのようであり、小ぶりなランドセルにも見えるし、ループ状ウェビングがタクティカルバッグにも見える。オジサンが持ち歩いたって、ちょっと品のいいバッグを持っているようにも見えるのだ。
今回は、筆者の愛車･1100Sカタナに取り付けて走ってみたけれど、高速道路を走った時もマグネット固定はガッチリと安定していて、心配ならばステアリングヘッドからストラップを伸ばしてもいいな、と思うくらいだった。
メインのスペースには、このページで使用したカットの撮影のために一眼レフ、レンズ、ストロボを収納。内部スペースと仕切り板にはクッション材が貼りめぐらされていて、傷つき防止も考えてくれているのがうれしい。さすが、バイク乗りが考えた、バイク乗りのためのアイテムだ。
個性で選ぶなら、フルヒトロスのバッグシリーズにも注目
フルヒトロスには、この「レガシー」シリーズのほか、アルミケースの「レンジャー」、ダッフルバッグ、ロールバッグ、シートバッグシリーズの「エベレスト」、樹脂ケースの「シールド」がラインアップされている。すでに販売されている他ブランドのものよりも、ちょっと変わった個性のバッグシリーズをチョイスしてみるのも、ちょっとおしゃれです！
製品詳細：レガシータンクバッグ（5L）
サイズ：24.5cｍ × 19cm × 12cm
カラー：ビンテージグレー、クラシックブラック
容量：5L
防水性能：IPX5
付属品：防水カバー、ショルダーストラップ