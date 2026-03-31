1000年後の地球で戦うVR FPS！マグノロスワークス「The Last Resort」

記事ポイント Meta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の体験版を無料で公開中1000年後の地球を舞台に宇宙からの侵略者と戦う没入型VR戦闘が特徴フルバージョンでは5つのステージや50以上の敵キャラクターを開発中 Meta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の体験版を無料で公開中1000年後の地球を舞台に宇宙からの侵略者と戦う没入型VR戦闘が特徴フルバージョンでは5つのステージや50以上の敵キャラクターを開発中

Meta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の体験版が無料で公開されています。

1000年後の地球「Continent Alpha」を舞台に、宇宙からの侵略者と戦う没入型のVR戦闘が楽しめます。

フルバージョンに向けて、5つのステージや50以上の敵キャラクターなど大規模なコンテンツの開発が進んでいます。

マグノロスワークス「The Last Resort」

アプリ名称：The Last Resort価格：無料（課金なし）提供開始日：2026年3月21日対応端末：Meta Quest2以上

マグノロスワークス（販売元）およびプロディジ（開発元）による、Meta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の体験版が公開されています。

本作は大藤崇氏のスペクタクル大作である原作「ザ・ラスト・リゾート」を元にしたVRゲームです。

プレイヤーは最後の守護者「ラスト・ガーディアン」となり、1000年後の地球の大陸「Continent Alpha」を守るため、宇宙から来た侵略者と戦います。

VRデバイスの進化により実現した直感的で没入感のある戦闘体験が特徴となっています。

従来のゲームとは異なり、プレイヤー自身がその場に存在するかのようなリアルな臨場感を味わえます。

2025年9月の東京ゲームショウ2025で初公開され、2026年3月21日にMeta Questでの体験版配信が開始されました。

体験版の内容と今後の展開

体験版では、没入感の高いVR戦闘システム、未来的な武器と演出、スピーディーなアクション体験の一部をプレイできます。

フルバージョンのリリースに向けて、5つのステージ・50以上の敵キャラクター・ハイスコア・アチーブメント機能が開発中です。

現在、Meta QuestストアにてWishlist登録も受付中となっています。

1000年後の地球を舞台にした壮大なSFの世界観を、VRならではの没入感で体験できます。

無料で課金もなく、手軽にハイクオリティなVR戦闘を楽しめる内容です。

フルバージョンでは5つのステージや50以上の敵キャラクター、ハイスコア・アチーブメント機能が追加される予定となっています。

Meta Quest向けVR FPS『The Last Resort』体験版の紹介でした。

よくある質問

Q. 『The Last Resort』体験版の価格はいくらですか？

A. 無料で提供されており、課金もありません。

Q. 対応しているデバイスは何ですか？

A. Meta Quest2以上に対応しています。

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