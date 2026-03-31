俳優・堺雅人が主演するＴＢＳ系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」続編が７月から２クール連続で放送されることが３１日、同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・前５時２０分）で発表された。２０２３年７月期に放送され、壮大なスケールで話題を集めた人気ドラマの続編。前作のラストシーン、主人公・乃木（堺）の前に再び赤い饅頭（まんじゅう）が置かれた直後から幕を開ける、

今作は国内だけでなく、中央アジアのアゼルバイジャンで撮影が行われた。また、放送開始発表を記念し、「ＶＩＶＡＮＴ ＮＥＸＴ ＴＯ ＹＯＵ」が公開。当たり前の日常と、それを影から守り抜く存在を描いた特別ムービーで、７月から始まる大冒険のプロローグとなっている。前作は無料動画配信サービス「ＴＶｅｒ」」と「ＴＢＳ ＦＲＥＥ」で配信中だ。

◆堺雅人コメント

７月スタートが決定し、ようやくこの日が来たという思いです。長期間準備しておりましたから、ようやく皆さんのお手元に作品を届けることができるということで、とてもほっとしている気持ちと、続編がどういう受け取り方をされるんだろうという、少しドキドキした気持ちでおります。２クール放送ということで、どおりで台本が重いと思いましたよ（笑）。

続編では乃木が別班であると分かっていて、割と乃木が全面に出てくるストーリーなので、前作の阿部（寛）さん演じる野崎に引っ張ってもらった物語前半とは違い、もっと主体的に乃木が動く展開になってくると思います。前作で終わったと感じましたが、まだ全然謎が終わっていなかったということが、今回台本を読みながらすごくワクワク、ドキドキし、物語に没入していけたので、同じような体験を是非視聴者の皆さんにもしていただければと思います。

また、前作の無料配信も始まっています。前作は物語の先が見えない中、登場人物それぞれが限られた情報を持ちながら必死に動いている感じがとても面白いです。前作を見ていただいたほうが、続編への渦まいている流れがとても強くなるような気がするので、まだご覧になっていない方は是非この機会にご覧になっていただきたいです。実は続編で「あのシーンはこうだったのか！」という答え合わせや謎解きもたくさんあるので、一度ご覧になった方も復習していただくと、７月からの放送をより楽しんでいただけると思います。お楽しみに！