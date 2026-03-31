◆米大リーグ ブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

主にブルージェイズなどメジャーで１３年間プレーし、昨年限りで現役を引退後、今季から地元カナダのテレビ局の野球解説者となった通算１１４本塁打のケビン・ピラー氏が、新人の岡本和真内野手の開幕カードでの鮮烈デビューを絶賛。この日は、試合前に岡本と談笑し、更なる活躍を期待した。

初めて１対１で言葉を交わしたピラー氏は、「正直な所、驚いた。大柄で、肩幅が広くて、腕が太い。凄く強い身体をしている。落ち着き払っており、自分に自信を持っていることがわかります。メジャーに相応しい存在です。自分がどういう選手かよく理解していて、無理やりに印象づける必要がない。ただ自分らしくいればいい、と熟知しているんです」と、第一印象を振り返った。ガタイの大きさと、自然な立ち居振る舞いに、ブ軍ＯＢは頼もしそうだ。

開幕３試合での好スタートを振り返り、「とても、印象的でした。好打者としての能力、パワー、素晴らしい守備。明らかに素晴らしいスタートを切りました。新しいリーグに来て、言葉も話せず、知っている人もいない環境で、なおかつ、キャンプもＷＢＣ大会で途中で一時離脱したけれど、すぐに馴染んでいる。その難しさは、想像もつかない。彼は、きっとこの滑り出しに満足していると思うし、時間が経過するにつれて、更に自信を深めていくでしょう」。地元テレビ局も岡本に熱視線。注目は高まるばかりだ。