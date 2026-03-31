Stray Kids初のライブドキュメンタリー映画、日本公開決定 “圧巻”場面写真公開
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、5月15日から全国の映画館にて公開されることが30日、発表された。
【写真】圧巻のパフォーマンス！『Stray Kids : The dominATE Experience』場面写真
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得した。さらに、ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。
作品の核となるのは、アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演。その熱狂的なステージを、アデルやテイラー・スウィフトなど世界的なアーティストたちのライブ映像を手掛けてきたポール・ダグデール監督らが制作を指揮し、最新のカメラワークと音響で余すところなく撮影した。そして、ライブ映画に留まらず、ツアーの舞台裏に密着したメイキングや、メンバーたちが抱く葛藤と情熱を語った独占インタビューも盛り込まれ、メンバーたちは、忙しいツアースケジュールを乗り越えながら、ステージ上の圧倒的なパフォーマンスから、バックステージでの飾らない素顔まで、Stray Kidsのアイデンティティが形成される瞬間を克明に映し出す。
日本公開決定に伴い、本作のメインビジュアル、予告編、場面写真が解禁された。今回公開された予告編は、圧倒的なライブパフォーマンスはもちろん、華やかなステージ裏に隠されたメンバーの葛藤や、音楽に懸ける情熱をひもとくインタビューシーンの一部が観られ、ステージ上での唯一無二の存在感を放つ姿と、ファンへの想いを語る等身大の姿が交錯する、胸を打つ内容に仕上がっている。
【写真】圧巻のパフォーマンス！『Stray Kids : The dominATE Experience』場面写真
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得した。さらに、ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。
日本公開決定に伴い、本作のメインビジュアル、予告編、場面写真が解禁された。今回公開された予告編は、圧倒的なライブパフォーマンスはもちろん、華やかなステージ裏に隠されたメンバーの葛藤や、音楽に懸ける情熱をひもとくインタビューシーンの一部が観られ、ステージ上での唯一無二の存在感を放つ姿と、ファンへの想いを語る等身大の姿が交錯する、胸を打つ内容に仕上がっている。