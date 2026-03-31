『おは朝』卒業の岩本計介アナ、育休中の澤田有也佳アナ＆曜日超えたコメンテーター集合ショット「お疲れ様でした」「最高でした」
ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）の公式インスタグラムが31日までに更新された。岩本計介アナが番組を卒業した翌日に放送された特別番組『おはよう朝日です特別番組 岩本フェス〜あとは頼むで古川さん 新しい朝へいってらっしゃい〜』での集合オフショットが公開された。
【写真】豪華過ぎる！育休中の澤田有也佳アナら『おは朝』集合ショット
11年間にわたり朝の顔として親しまれてきたメインMCの岩本アナが27日をもって番組を卒業した。その翌日に特番が放送され、岩本アナをはじめ、後任MCの古川昌希アナ、鷲尾千尋アナ、小櫃裕太郎アナ、大石紗椰アナ、新貝まゆアナ、お天気キャスターの正木明氏ら、そして、川崎美千江（※崎＝たつさき）、ヒャダイン、浅尾美和、REINA、萌々（爛々）など曜日を超えてコメンテーターが集結した。
また、喜多ゆかり元アナ、元エレクトーンの赤崎夏実、野々村真、たむらけんじ、井上公造氏、さらに阪神タイガース選手、世界的スター・渡辺謙もVTRコメントを寄せたほか、育休中の澤田有也佳アナがサプライズ登場した。
インスタグラムでは出演者の集合ショットをアップ。この投稿に「岩本さんお疲れ様でした」「岩本フェスが最高でした」といったコメントが寄せられた。
【写真】豪華過ぎる！育休中の澤田有也佳アナら『おは朝』集合ショット
11年間にわたり朝の顔として親しまれてきたメインMCの岩本アナが27日をもって番組を卒業した。その翌日に特番が放送され、岩本アナをはじめ、後任MCの古川昌希アナ、鷲尾千尋アナ、小櫃裕太郎アナ、大石紗椰アナ、新貝まゆアナ、お天気キャスターの正木明氏ら、そして、川崎美千江（※崎＝たつさき）、ヒャダイン、浅尾美和、REINA、萌々（爛々）など曜日を超えてコメンテーターが集結した。
また、喜多ゆかり元アナ、元エレクトーンの赤崎夏実、野々村真、たむらけんじ、井上公造氏、さらに阪神タイガース選手、世界的スター・渡辺謙もVTRコメントを寄せたほか、育休中の澤田有也佳アナがサプライズ登場した。
インスタグラムでは出演者の集合ショットをアップ。この投稿に「岩本さんお疲れ様でした」「岩本フェスが最高でした」といったコメントが寄せられた。