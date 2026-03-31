北海道は、道内のホテルなどに宿泊した際に支払う「宿泊税」を４月１日から導入する。

札幌市など１５市町村は独自の宿泊税の課税も始め、既に導入済みの３町村と合わせると１８市町村で二重課税となる。各宿泊施設は制度の周知や対応の準備に追われている。

札幌市中央区のホテル「ビジネスインノルテ中島公園」では、１日から道と市による宿泊税の徴収が始まることを知らせる案内を先月からロビーに設置している。市独自の宿泊税は１泊１人あたり、宿泊料金５万円未満で２００円、５万円以上で５００円。道の宿泊税を加えると、２万円未満で３００円、２万円以上５万円未満で４００円、５万円以上で１０００円となる。案内にはその旨が記載され、外国人観光客向けに英語や韓国語などでも併記されている。

同ホテルではチェックイン時に市、道の宿泊税を宿泊客から徴収し、１か月分をまとめて市を通じて納めることにしている。佐々木智保子・統括支配人（４４）は「チェックインの手間が一つ増える上、まとめて申告する手続きがスムーズにできるか心配だ」と語る。

宿泊税額は、ほとんどの自治体が宿泊料金に応じて課税する「段階的定額制」を採る。道の宿泊税額は１人１泊の宿泊料金が２万円未満で１００円、２万〜５万円未満は２００円、５万円以上は５００円だ。これに札幌市のように市町村独自の宿泊税が加算される。

２０１９年から先行して導入した倶知安町は、一律の税率で課税する「定率制」を採用する。４月からは定率制を維持しつつ税率を２％から３％へ引き上げ、町が事業者から納付を受けた後、道の宿泊税分を算定して納めることにしている。

課税はホテルや旅館、民宿だけでなく、民泊も対象だ。ただし、修学旅行など教育を目的とした宿泊の場合は対象外となる。

道は、宿泊税による税収を年間約４５億円と見込み、基金に積み立てて一般財源と区別する。道に納付される時期のずれから、初年度の２６年度の税収は約３２億円の見通しで、経費などを除いた約２５億円を観光事業者に補助金として支給し、サービス向上のための設備購入費などに充ててもらう。 鈴木知事は２７日の定例記者会見で、「宿泊税は北海道の観光のさらなる発展に向けた大切な財源。国内外から選ばれ続ける魅力的な観光地作りに取り組んでいく」と述べ、理解と協力を求めた。

道は１日から１年間、宿泊客からの問い合わせを受け付けるコールセンター（０１２０・１０９・０９６）を設ける。日本語は午前８時〜午後６時、英語は午後３〜６時に、それぞれ対応する。