ある日、ハチくんの背中で遊んでいたハムスターのおこめちゃん。その後も前足へ乗ったり尻尾のあたりへ潜り込もうとしたりしているのを、まるで親のような優しい目で見守るハチくんが可愛いと反響を呼びました。

「愛おしそうに見るお顔にキュンです」「なんと優しいハチさんと天真爛漫な先輩」と好評で、6万回以上再生されています。

【動画：ハムスターが『犬の背中で大はしゃぎした』結果→嫌がるかと思ったら…まるで『我が子を見守るような光景』】

ハチくんの背中で遊ぶおこめちゃん

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『hachi_cc_11』へ投稿された、保護犬「ハチくん」の様子です。飼い主さんのお宅にはハムスターの「おこめちゃん」もいて、ハチくんはおこめちゃんが大好きなのだそう。

この日も、背中でウロウロしているおこめちゃんのことを、突いたり嚙んだりといったことは全くなく、じっと見つめていたハチくん。その優しい眼差しは、大好きな気持ちで溢れていました。

ハチくんの背中での冒険は続く

一旦ハチくんから降りたおこめちゃんですが、その後もハチくんの周りをウロウロして、前足に乗ったり、尻尾の方まで来たかと思うと潜り込もうとしたり。その間もハチくんはずっと目で追っていたのだとか。

ハチくん周りの探索に満足したのか、またよいしょよいしょと背中へ向かって登り始めるおこめちゃん。最後には顔の傍までやってきて見つめ合うなど、体の大きさなんて関係なく本当に仲良しな2人なのでした。

いつも仲良しな2人

ハチくんとおこめちゃんの仲良しぶりは、この日に始まったことではないそう。まだ眠たいおこめちゃんへハチくんが朝のご挨拶をしたり、ハチくんをおこめちゃんがくすぐったりと、普段からよく遊んでいるのだといいます。

おこめちゃんを見守るハチくんの眼差しが、いつでもとても優しいのが印象的。そして、ハチくんの傍で安心しきって遊ぶおこめちゃんの天真爛漫な様子も可愛くて、これからも二人の仲むつまじい姿をたくさん見ていきたいです。

この投稿へは「小さきもの…何をしている小さきもの…って感じ笑」「大好きっていうか、なんだこいつって不思議そう」「ネズミ先輩に対してどういう感情なんだろう？」「おとなしくて優しいワンチャンですね」「可愛すぎますお二方とも」など、可愛すぎるハチくんとおこめちゃんの姿に魅了された視聴者から、多くのコメントと3000件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『hachi_cc_11』では、保護犬「ハチくん」の日常の様子や、ハムスター「おこめちゃん」とハチくんとの微笑ましいツーショットなどが公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「hachi_cc_11」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。