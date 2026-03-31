世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は３１日、東京・文京区の宝生能楽堂で「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ キックオフカンファレンス」を行った。

「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」は、ＭＭＡ、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリングの各競技で、日本の人気格闘家と次世代アスリートが参戦。また、世界最高峰の国際的スーパースターも出場し、各イベントで複数の世界タイトルマッチが行われる。

４月２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」の記者会見には、同大会のメインイベントで「フライ級（６１・２キロ以下）キックボクシング暫定世界王座決定戦」で対戦する元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊とロッタン・ジットムアンノン（タイ）が登壇した。

ロッタンは昨年３月２３日にさいたまスーパーアリーナで武尊を１回１分２０秒、ＫＯで沈めた。今回、武尊が再起戦となった昨年１１・１６「ＯＮＥ １７３ スーパーボン ＶＳ 野杁」でデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）をＴＫＯで破ったリング上で次戦での引退を宣言。ラストマッチの相手に指名され受諾。チャトリ・シットヨートンＣＥＯは４月２９日に有明アリーナで開催予定の「ＯＮＥ１７５」での対戦を明言していた。当初、大会名は「ＯＮＥ１７５」だった４・２９有明アリーナは「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」旗揚げ戦に変更となった。

武尊との再戦は２月２７日に「ＯＮＥ」が公式「Ｘ」などで「フライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦」として行われることを発表した。

記者会見で武尊が「前回の負けは僕の格闘技人生にとっても一番と言っていいほどの屈辱的な負けだったし、それによって現役中にやり返したい相手ができて、今回もこうしてロッタン選手と戦えることができて、うれしく思うし…前回の屈辱を必ず晴らしてベルトを巻きます。押忍」と決意を明かしすと、迎え撃つロッタンは「記者会見では誰でも何でも言えると思います。ただ、本当の勝負は４月２９日、リングの中で決着する。私は当然、勝つつもりでいますので、ファンのみなさまにに言いたいのは私が勝っても私を恨まないでください」と自信を見せた。武尊について「彼のスタイルは知り尽くしています。必ず勝ちます」と宣言した。

会見でロッタンは記者から「今回フリーとしての参戦するんではないかと伺って、他団体からのオファーがあったという話も聞いているんですけど、そういう特殊な状況で試合に臨む心境を教えてください」と質問された。これに「みなさん、ご存じの通り私は、この４月２９日の戦いを１回契約として臨んでいます。他の団体からのオファーもあるかもしれないですけど、現時点では武尊選手との試合にフォーカスしていますのでまったく検討しているとかありません。とにかく武尊選手との一戦に集中しています」と明かした。

会見後にチャトリＣＥＯはロッタンとの交渉について「私のチームが交渉しています」と明かしていた。

「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」は今後、５年間で６０大会を行う計画で１２００万人の加入者を持つ日本最大のストリーミングサービスＵ―ＮＥＸＴが全ての「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」イベントを独占配信する。