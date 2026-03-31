フジテレビの杉原千尋アナウンサーがレギュラー出演していた同局系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）を卒業したことを報告した。

杉原アナは３０日、自身のインスタグラムを更新「ノンストップ！を卒業しました ７年半も携わらせていただき、本当にありがとうございました。思い出がありすぎて、まだうまく言葉にできません…」と記し、番組で共演していた同局・三上真奈アナ、ハリー杉山とのツーショットなどをアップ。

「海外ロケや取材、プレゼンや中継など、たくさんの貴重な経験をさせていただきました。その中で得たもの、出会えた方々は、すべて私の宝物であり、財産です。スタッフの皆さんからいただいた色紙は、涙でなかなか読み進められなかった 新しい場所でも頑張ります！ありがとうございました！」とつづった。

この投稿には、「千尋さんが出てたからノンストップ見てました 凄く寂しいです」「淋しいぞぅ でも、新しい番組で頑張ってねぇ」「ハツラツとした杉原アナから元気をもらっていました」「残念です。寂しい。。。」などのコメントが寄せられた。