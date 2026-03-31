大バズりの“うるちゅるリップ”の春新色も。気分がパッと華やぐ新作コスメ4選

小さいサイズながらメイクと気分をパッと華やげてくれるアイテムたちを味方につけて、春を全力で満喫しよう。私立恵比寿中学の安本彩花さんと新作コスメをチェック。

※ 写真左から実際にお試し！

DAISY DOLL by MARY QUANT「デイジードール ジュエリー シロップ グロス 05」

大バズりの“うるちゅるリップ”の春新色！ 唇をぷっくり彩って。たっぷりのラメとツヤ膜で唇をラッピング。「まさにトレンドのラメ入りグロスリップ！ 抜け感と華やかなぷるツヤ質感がかなり今っぽいと思えました。多幸感あるピンクと透明感溢れるブルーラメの組み合わせで、ピュアで生き生きとした仕上がりに」。デイジードール ジュエリー シロップ グロス 05 \1,760（クラブコスメチックス TEL. 0120-16-0077）

MOLTON BROWN「ティーセレモニー オードパルファン」

英国からお茶の香りを逆輸入。洗練された和の雰囲気で、ほっと一息。抹茶の深みと緑茶の清らかさが調和した、ウッディ・グリーンの香り。「まるで時間の流れが止まるかのような…、落ち着いた雰囲気に包まれます。そんな余裕を感じさせる大人の香りにほれぼれしちゃいました。和梨の甘みのアクセントも素敵」。ティーセレモニー オードパルファン 7.5ml \3,740（モルトンブラウン moltonbrownjapan@kao.co.jp）

ORBIS U「オルビスユー ポアレス キープ プライマー」

夕方の悩める毛穴落ち問題に徹底対抗。美容液級のスーパーベール下地。皮脂を感知すると、テカリやヨレを防ぐベールを形成。水分と油分のバランスを調整してくれる機能も。「この下地を仕込めば、怖いものなし！ 夕方まで崩れ知らずでテンションアップ。潤いたっぷりのつけ心地も◎」。オルビスユー ポアレス キープ プライマー SPF50・PA＋＋＋ UV耐水性★★ 28ml \1,760 3/20発売（オルビス TEL. 0120-010-010）

KATE「ケイト ナミダノタテマスカラ（ボリューム）」

出会いと別れの号泣シーンにも◎。新・耐久アイメイクラインが誕生。号泣によるにじみからも守り抜く耐久性。「やりすぎ感のないボリュームを出してくれる上品な仕上がり。優しさとKATEらしい強さを兼ね備えた、絶妙なブラウンもお見事。2時間超のライブで大活躍の予感です！」。ケイト ナミダノタテマスカラ（ボリューム） BR-1 \1,650＊編集部調べ 3/21一部店舗・Webにて発売（カネボウ化粧品 TEL. 0120-518-520）

安本彩花

やすもと・あやか 私立恵比寿中学。筋金入りの美容好き。昨年11月に日本化粧品検定1級と2級を同時取得。「自分のブランドプロデュースが夢。美容情報のアンテナは常に張っています！」