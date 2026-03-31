“編み物にハマる”小芝風花、新作の手編み作品を披露「器用すぎです」「色だけではなくしっかり作り分けされてて本当にすごい」
俳優の小芝風花（28）が29日、自身のインスタグラムを更新。「編み物日記 No.13」と題し、新作の手編み作品を披露した。
【写真】「器用すぎ」「本当にすごい」“編み物にハマる”小芝風花の新作の手編み作品
小芝は、昨年6月8日の投稿で「編み物日記」をスタートさせて以降、ニット帽や巾着、バッグなど、さまざまな手編み作品をインスタ内でたびたび披露。編み物にハマるプライベートの一端をのぞかせている。
この日は、これまでにも編んできた人気ゲーム『ピクミン』のキャラクターをイメージして編んだ、新作の“ピクミン帽”を紹介。
「ヒカリピクミン」と説明し、「淡い緑色に発光し、星形の花を咲かせるピクミン。ヒカリヅカを母体とし、夜と地下でのみ活動するなど、ほかのピクミンとは異なる点が多い」などと、その特徴について話した。
コメント欄には「うわ！今度はヒカリピクミン」「とてもお似合いで可愛い過ぎです！」「ほんとに器用すぎです」「ピクミンシリーズありがとうございます 色だけではなくしっかり作り分けされてて本当にすごいです」「編み物日記更新ありがとうございます」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「器用すぎ」「本当にすごい」“編み物にハマる”小芝風花の新作の手編み作品
小芝は、昨年6月8日の投稿で「編み物日記」をスタートさせて以降、ニット帽や巾着、バッグなど、さまざまな手編み作品をインスタ内でたびたび披露。編み物にハマるプライベートの一端をのぞかせている。
この日は、これまでにも編んできた人気ゲーム『ピクミン』のキャラクターをイメージして編んだ、新作の“ピクミン帽”を紹介。
コメント欄には「うわ！今度はヒカリピクミン」「とてもお似合いで可愛い過ぎです！」「ほんとに器用すぎです」「ピクミンシリーズありがとうございます 色だけではなくしっかり作り分けされてて本当にすごいです」「編み物日記更新ありがとうございます」など、さまざまな反響が寄せられている。