【台北＝園田将嗣】中国国営新華社通信は３０日、習近平（シージンピン）国家主席が、中国に融和的な台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席を中国に招待すると報じた。

鄭氏は４月７〜１２日に北京などを訪れ、習氏と初めて会談する見通しだ。

鄭氏が習氏との会談を希望し、中国が応じた格好だ。鄭氏は昨年１１月の主席就任後初の訪中となる。

台湾メディアによると、国民党主席と習氏の会談は、２０１６年１１月の洪秀柱（ホンシウジュー）主席以来。鄭氏は訪問団を率いて北京や上海、江蘇省を訪れる。両氏の会談は米中首脳会談後に調整されるとの見方が大勢だったが、米国のトランプ大統領は訪中を５月中旬に延期した。

国民党は、頼清徳（ライチンドォー）政権が立法院（国会）に提出した今後８年間で１兆２５００億台湾ドル（約６兆２６００億円）に上る防衛特別予算の審議を拒んでいる。中国は国民党と連携し、頼政権に圧力をかける狙いがありそうだ。一方、米国の超党派議員団は３０日に台湾を訪れ、頼政権を支持する考えを示している。

鄭氏の訪中について、中国で台湾政策を担う国務院台湾事務弁公室トップの宋濤（ソンタオ）主任は、「中国共産党と国民党の関係、両岸（中台）関係の平和的発展を推進するため」と説明。鄭氏は３０日の記者会見で「両岸の平和と安定に向け、成功への第一歩を踏み出したい」と期待を示した。

一方、与党・民進党は３０日、中国の狙いは「台湾野党に接近し、台湾を内部分断して団結を弱めることにある。（国民党は）統一戦線工作の駒になるべきではない」と非難した。

台湾には中国との交流促進による緊張緩和を望む声もあり、対中政策に関する世論は割れている。