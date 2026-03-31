世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は３０日、東京・文京区の宝生能楽堂で「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ キックオフカンファレンス」を行った。

「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」は、ＭＭＡ、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリングの各競技で、日本の人気格闘家と次世代アスリートが参戦。また、世界最高峰の国際的スーパースターも出場し、各イベントで複数の世界タイトルマッチが行われる。

４月２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」の記者会見には、同大会のメインイベントで「フライ級（６１・２キロ以下）キックボクシング暫定世界王座決定戦」で対戦する元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊とロッタン・ジットムアンノン（タイ）が登壇した。

武尊は昨年３月２３日にさいたまスーパーアリーナでロッタンに１回１分２０秒、ＫＯで敗れた。再起戦となった昨年１１・１６「ＯＮＥ １７３ スーパーボン ＶＳ 野杁」でデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）をＴＫＯで破ったリング上で次戦での引退を宣言。ラストマッチの相手にロッタンを指名しロッタンも受諾しチャトリ・シットヨートンＣＥＯは４月２９日に有明アリーナで開催予定の「ＯＮＥ１７５」での対戦を明言していた。当初、大会名は「ＯＮＥ１７５」だった４・２９有明アリーナは「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」旗揚げ戦に変更となった。

武尊にとって引退試合となる再戦は２月２７日に「ＯＮＥ」が公式「Ｘ」などで「フライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦」として行われることを発表した。

記者会見で武尊は「前回の負けは僕の格闘技人生にとっても一番と言っていいほどの屈辱的な負けだったし、それによって現役中にやり返したい相手ができて、今回もこうしてロッタン選手と戦えることができて、うれしく思うし…前回の屈辱を必ず晴らしてベルトを巻きます。押忍」と決意を明かした。

さらに新シリーズ「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」について「ＯＮＥ チャンピオンシップの面白さを日本のみんなに伝わってほしい」と願いながら「僕は僕の引退試合でもあるので今回の試合は最後、自分のためだけに思い切り戦って必ずベルトを取りたいと思っているので、その姿を見てもらえたらうれしいと思います」と明かした。

会見後、武尊は、囲み取材を予定していたが「ＯＮＥ」によると急きょ、スケジュールが入り欠席した。

「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」は今後、５年間で６０大会を行う計画で１２００万人の加入者を持つ日本最大のストリーミングサービスＵ―ＮＥＸＴが全ての「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」イベントを独占配信する。