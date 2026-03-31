◆米大リーグ ブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズのシュナイダー監督は３０日（日本時間３１日）、本拠でのロッキーズ戦を前に、ロ軍先発の菅野智之投手攻略に自信を見せた。技巧派右腕を迎え撃つブ軍は、開幕から好調の岡本和真内野手を「７番・三塁」に据えて、トップから右左を交互に並べるジグザグ打線を敷いた。

開幕カードのアスレチックス戦は、セベリーノに始まり、前日の対戦したモラレスと、剛腕タイプと対戦しており、「確かに（昨日までと）違ったタイプ。だが、昨日はモラレスに対して、アグレッシブに攻めていったが、少し逆の展開になると思うし、菅野がどういう感じなのか見ていくことになるだろう」と、菅野のコントロール精度を吟味する必要を説いた。

昨年は、本拠でオリオールズの菅野と２度対戦している。３月３０日の初対戦は、菅野のメジャーデビュー戦。４回まで２点を挙げ、菅野は両手がつるアクシデントで途中降板した。２度目の対戦となった９月１３日は、６回４安打１得点。菅野降板後、逆転勝利したものの、苦戦し、クオリティースタートを許した。

「スカウティングリポートには、６〜７種類の球種があるが、あまりそれを気にせず、ゾーンに集中して、どんなスイングをするか決める必要がある。多くの球は、ストライクゾーンのギリギリ端に掛かるような球で、しっかり見極めないといけない。もし、低めの球をきっちり見送ることが出来たら、今夜はうまくいくと思う」とシュナイダー監督。精度が高く、多くの球種を操るベテラン右腕攻略の鍵として、低めのボール球の見極めを挙げた。