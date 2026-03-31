【三觜喜一のKWレッスン】勘違いが多いスピンアウトとは

体が開くことがスピンアウトではない

三觜喜一のキーワードレッスン

ゴルフ上級者には左ハンドルを切るテークバックからスピネーションという一連の動きの中で、クラブがつねに遅れてくる感覚があります。この感覚を「時間差」とか「ラグ」とか言いますが、これがある人は、手元よりヘッドが後ろ側にある感覚ですし、実際にもそうなっています。目標方向にクラブを投げようとすると自然にこの反応になり、最終的にスピネーションを入れて、フェースターンするからしっかりと芯に当たるわけです。ところがアマチュアのほとんどが、切り返しから左手がリードするという感覚がないまま、トップからボールに当てに行く動作をするので、回転軸が右側になってしまいます。これをスピンアウトと言います。体が開くのがスピンアウトと理解している人が多いようですが、厳密にはそうではありません。

もちろん体を開かないで打つというのは間違いではありませんが「回転してはいけない」という表現をしてしまうと「絶対に回転をしない」という意識になって、まともにボールを打てなくなります。あくまでも左に軸が作られた後、その軸の上で回転するのが正しい動きであり、右軸の上で回転してしまうとスピンアウトになります。くれぐれも体をまったく開かずに打つのはやめてください。苦しくてボールを打てませんし、打てたとしてもチーピンしか出ないということになってしまいます。ダウンスイングで左軸を作ってからは、その上で回転していきます。そうすることによって手の通り道ができるのです。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一