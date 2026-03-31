上田桃子など一流プロの手のひらが柔らかくきれいな理由とは！？【スウィングの真髄/辻村明志】

上田桃子のような一流プロの手のひらが柔らかくきれいな理由

ヘッドの先まで氣を通せば、腕は10メートルの長さで使える

臍下丹田に氣を鎮めることによって、不動の構えができることはすでに述べました。と、同時に不動の構えは、体の中心である臍下丹田に集められた氣が出続けている、と荒川先生はおっしゃっていたものです。

では、氣はどこから出ているかといえば、ゴルフのスウィングの場合、アド レスで体の正面であわせた両手の先です。先ほどイメージした消防ホースを例にとれば、腕はホースであり、指先は勢いよく水の出るその先端の放出口と考えればいいでしょう。

荒川先生が練習場で上田桃子プロを指導する際、もっとも多く口にしたであ ろうフレーズが、「ヘソとボールを氣で結べ!」というものでした。もっと詳しくいえば、ヘッドの先まで氣を通し、さらにヘッドとボールを氣で結ぶ意識です。

「多くの人は腕は肩から指先までだと思っているが、そこに氣を通せば腕は10メートルにも20メートルにも伸びる1本のエネルギーの棒になって使える。ゴルフの場合、指先から出た氣はシャフトを通じてヘッドに流れ、セットしたボールはおろか、打ち終わって飛んで行くボールにまで流すんだ」

まさしく消防ホースから勢いよく出る、水をイメージしてください。多くのアマチュアの特徴に、グリップを強く握りすぎることがあります。プロ、特に一流プロの手のひらが、とても柔らかくきれいなのは、必要なだけの強さで握っているからです。強すぎる握りは手のひらにマメをつくるばかりでなく、さまざまなミスの原因にもなっています。

これを解決するためにも、氣が指先から出ている、という意識はとても大切です。なぜなら強い握りは、そこで氣の流れを途絶えてさせてしまいます。それは腕や肩、首筋などのリキみにもいえることです。

【出典】『ゴルフのトップコーチが教えるスウィングの真髄』著者：辻村明志