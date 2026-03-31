【日本】
東京消費者物価指数（3月）08:30
予想　1.8%　前回　1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)

雇用統計（2月）08:30
予想　2.7%　前回　2.7%（完全失業率)
予想　1.18倍　前回　1.18倍（有効求人倍率)

鉱工業生産（速報値）（2月）08:50
予想　-2.0%　前回　4.3%（前月比)
予想　0.5%　前回　0.7%（前年比)

【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30
予想　50.3　前回　49.0（製造業PMI)

サービス業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30
予想　50.0　前回　49.5（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（2月）15:00
予想　0.2%　前回　-1.0%（-0.9%から修正）（前月比)
予想　1.0%　前回　0.9%（0.7%から修正）（前年比)

ドイツ雇用統計（3月）16:55
予想　6.3%　前回　6.3%（失業率)　
予想　0.3万人　前回　0.1万人（失業者数)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（3月）18:00　
予想　1.2%　前回　0.6%（前月比)
予想　2.6%　前回　1.9%（前年比)　
予想　2.4%　前回　2.4%（コア・前年比)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（3月）15:00
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)
予想　0.9%　前回　1.0%（前年比)

実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）15:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.0%　前回　1.0%（前年比)

経常収支（2025年 第4四半期）15:00
予想　-24.0億ポンド　前回　-121.0億ポンド（経常収支)

【トルコ】
雇用統計（2月）16:00
予想　N/A　前回　8.1%（失業率)

【南アフリカ】
貿易収支（2月）21:00
予想　180.0億ランド　前回　93.0億ランド（貿易収支)

【米国】
住宅価格指数（1月）22:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00
予想　1.38%　前回　1.38%（前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）22:45
予想　55.0　前回　57.7（シカゴ購買部協会景気指数)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00　
予想　88.8　前回　91.2（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

JOLTS求人件数（2月）23:00
予想　686.0万人　前回　694.6万人（JOLTS求人件数)

※予定は変更することがあります