【日本】

東京消費者物価指数（3月）08:30

予想 1.8% 前回 1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)



雇用統計（2月）08:30

予想 2.7% 前回 2.7%（完全失業率)

予想 1.18倍 前回 1.18倍（有効求人倍率)



鉱工業生産（速報値）（2月）08:50

予想 -2.0% 前回 4.3%（前月比)

予想 0.5% 前回 0.7%（前年比)



【中国】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30

予想 50.3 前回 49.0（製造業PMI)



サービス業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30

予想 50.0 前回 49.5（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ小売売上高（2月）15:00

予想 0.2% 前回 -1.0%（-0.9%から修正）（前月比)

予想 1.0% 前回 0.9%（0.7%から修正）（前年比)



ドイツ雇用統計（3月）16:55

予想 6.3% 前回 6.3%（失業率)

予想 0.3万人 前回 0.1万人（失業者数)



ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（3月）18:00

予想 1.2% 前回 0.6%（前月比)

予想 2.6% 前回 1.9%（前年比)

予想 2.4% 前回 2.4%（コア・前年比)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（3月）15:00

予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)

予想 0.9% 前回 1.0%（前年比)



実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）15:00

予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)

予想 1.0% 前回 1.0%（前年比)



経常収支（2025年 第4四半期）15:00

予想 -24.0億ポンド 前回 -121.0億ポンド（経常収支)



【トルコ】

雇用統計（2月）16:00

予想 N/A 前回 8.1%（失業率)



【南アフリカ】

貿易収支（2月）21:00

予想 180.0億ランド 前回 93.0億ランド（貿易収支)



【米国】

住宅価格指数（1月）22:00

予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00

予想 1.38% 前回 1.38%（前年比)



シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）22:45

予想 55.0 前回 57.7（シカゴ購買部協会景気指数)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00

予想 88.8 前回 91.2（コンファレンスボード消費者信頼感指数)



JOLTS求人件数（2月）23:00

予想 686.0万人 前回 694.6万人（JOLTS求人件数)



※予定は変更することがあります

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